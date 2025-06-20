Терсхему по вывозу ТКО в Воронежской области разработает подрядчик из Татарстана

Подряд на разработку территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области и ее электронной модели получила татарская ООО «Эттон Груп», рассказали «Ъ-Черноземье» в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Контракт заключили за 7,1 млн руб. при первоначальной стоимости 9,1 млн руб. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, заявки на открытый аукцион в электронной форме подали два участника. Второй участник предложил выполнить работы за 4,5 млн руб.

Победитель должен будет до 30 сентября этого года должен будет разработать территориальную схему обращения с отходами на срок до 2035 года. Документ будет включать целевые показатели по обезвреживанию, утилизации, размещению ТКО, действующие и планируемые для строительства или реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции, схему потоков отходов, а также сведения о зонах деятельности региональных операторов.

По данным Rusprofile, ООО «Эттон Груп» зарегистрировано в Иннополисе Татарстана в октябре 2014 года для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 31,5% компании принадлежит Роберту Алиакберову, 30% — Анастасии Рудневой, 21% — гендиректору Ефиму Климову, 17,5% — Равилю Каримову. Выручка в 2024 году составила 117 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб. Компания только за 2025 год стала исполнителем пяти госконтрактов, в четырех случаях из них «Эттон Груп» выполняла услуги по разработке и корректировке территориальных схем в Саратовской, Магаданской, Амурской областях, а также в республике Марий Эл.

На этой неделе стало известно, что в Воронежской области было решено расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Экомир» о строительстве полигона и мусоросортировочного комплекса в Поворинском районе за 700 млн руб. в связи с пересмотром территориальной схемы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова