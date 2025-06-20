В Тюменской области выставили на торги 99,86% акций алкогольного завода «Бенат»

Правительство Тюменской области выставило на торги 99,86% акций АО «Бенат», следует из информации на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота составляет 455,9 млн руб., а торги пройдут 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» писал, что аукцион по продаже тюменского алкогольного завода «Бенат» намечен на второй квартал 2025 года.

Завод включен в программу приватизации, планируется продать 921 017 акций. В сентябре прошлого года власти планировали приватизировать 50,15% акций, но сейчас пакет был увеличен за счет передачи акций от птицефабрики «Боровская», которой принадлежало 39% акций «Бената».

В апреле правительство Тюменской области включило акции алкогольного завода «Бенат» в программу приватизации госимущества региона на 2025 год.

Крупнейший производитель алкогольной продукции в УрФО «Бенат» был основан в 1991 году на базе бывшего Тюменского винзавода. В 2008 году был построен новый завод ОАО «Бенат». Выручка предприятия за 2024 год составила 701 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.

Полина Щуцкая