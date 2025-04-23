Тюменский завод «Бенат» продадут на аукционе во втором квартале 2025 года

Аукцион по продаже тюменского алкогольного завода «Бенат» намечен на второй квартал 2025 года, сообщили «РБК-Тюмень» в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Завод включен в программу приватизации — планируется продать 921 017 акций. В сентябре прошлого года власти планировали приватизировать 50,15% акций, но сейчас пакет увеличен из-за передачи акций другим акционером — подконтрольной властям птицефабрикой «Боровская», которой принадлежало 39% акций «Бената».

Напомним, на прошлой неделе правительство Тюменской области включило акции алкогольного завода «Бенат» в программу приватизации госимущества региона на 2025 год. Губернатор региона Александр Моор подписал постановление о приватизации пакета из 99,86% акций АО «Бенат».

Ирина Пичурина