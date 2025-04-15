Тюменские власти планируют продать алкогольный завод «Бенат»
Правительство Тюменской области включило акции алкогольного завода «Бенат» в программу приватизации госимущества региона на 2025 год, сообщается на официальном портале правовой информации.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Губернатор региона Александр Моор подписал постановление о приватизации пакета из 99,86% акций АО «Бенат».
Крупнейший производитель алкогольной продукции в УрФО «Бенат» был основан в 1991 году на базе бывшего Тюменского винзавода. В 2008 году был построен новый завод ОАО «Бенат». Выручка предприятия за 2024 год составила 701 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.