Крупный производитель свинины инвестирует 17,5 млрд рублей в Воронежской области

Во время Петербургского международного экономического форума председатель совета директоров группы «Агроэко» Владимир Маслов подписал несколько инвестиционных соглашений с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, рассказали «Ъ» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Одно из них предусматривает дополнительные вложения в развитие мясопереработки в регионе в размере 17,5 млрд руб. По оценкам компании, это позволит создать 760 новых рабочих мест. «Благоприятный инвестиционный климат в Воронежской области, созданный органами власти, способствует строительству новых производств»,— отметил Владимир Маслов.

Второе соглашение предусматривает инвестиции в размере 900 млн руб. в софинансирование проектов по развитию социальной инфраструктуры. Большая часть средств будет направлена на развитие Павловского района, где расположены мясоперерабатывающее предприятие и другие производственные мощности компании.

Владимир Комаров