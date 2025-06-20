Владелец бренда Zara: условий для возвращения в Россию «точно нет»

Оскар Гарсия Масейрас, генеральный директор ритейлера Inditex, которому принадлежат бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и другие, сказал, что пока условий для возвращения компании в Россию «точно нет». Об этом топ-менеджер заявил в интервью Financial Times (FT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miguel Vidal / Reuters Фото: Miguel Vidal / Reuters

По словам господина Масейраса, решение о возвращении в Россию может быть принято только в «более благоприятной геополитической обстановке». «В данный момент условия точно неподходящие»,— сказал он. Как отмечает FT, заявление господина Масейраса стало очевидным признаком того, что западные компании не спешат возвращаться в Россию.

Inditex приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 года, вскоре после начала военного конфликта на Украине. В октябре того же года она объявила о продаже российского бизнеса Daher Group семьи Дахер, которая также владеет ливанской Azadea Group. Позже часть бывших магазинов Inditex открылась под новыми названиями и со сходным ассортиментом — Maag, Dub, Ecru, Vilet.

Яна Рождественская