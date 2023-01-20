Zara примерят замену

Новый владелец российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex — Daher Group может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года. Одной из первых станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой, которая могла создаваться при участии представителей Inditex. Как предупреждают эксперты, Daher Group придется столкнуться со снижением спроса, ростом трат на ведение бизнеса и возросшей конкуренцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Daher Group, новый владелец бизнеса испанской Inditex в России, планирует открытие первых магазинов в стране под собственными брендами весной 2023 года, рассказали “Ъ” источник на одежном рынке и два консультанта по торговой недвижимости.

По их словам, первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта 2022 года, после начала военной операции на Украине. В октябре группа объявила о продаже российского бизнеса Daher Group семьи Дахер, которая также владеет ливанской Azadea Group. Последняя развивает по франшизе более 40 глобальных брендов, включая марки Inditex, Adidas, Calzedonia, Mango и т. д., в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.

В октябре российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода», а гендиректором компании вместо Доробанту Лусиана стала Вероника Соколова. По данным ее профиля LinkedIn, с ноября 2008 года госпожа Соколова была финансовым директором Inditex в РФ. С декабря 2022 года «Новая мода» зарегистрировала ряд доменов, в названии которых присутствует слово maag, а также vilet, dub, ecru. А в начале этого года в профиле «Новая мода» на HeadHunter появились вакансии менеджеров по закупкам и логистике, кассиров, продавцов, администраторов и директоров магазинов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону и других городах.

По словам источников “Ъ”, Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс говорит, что в части магазинов может сохраниться предложение коллекций, произведенных силами Inditex по заказу Daher Group. Но Inditex в этом случае будет выступать исключительно как подрядчик-производитель, а бренды, маркетинг, управление продажами, ассортиментом и сервисом будет полностью у Daher Group, указывает она. В российском Inditex заявили “Ъ”, что Daher Group будет вести бизнес в России под собственными брендами, не имеющими отношения к испанской компании. В «Авиапарке», Daher Group и Azadea Group “Ъ” не ответили.

Daher Group должны были перейти права аренды на большинство российских магазинов Inditex. До приостановки работы в РФ у группы работало 502 точки. По оценке руководителя направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежды Цветковой, около 20% магазинов могло быть полностью закрыто в связи с оптимизацией неэффективных точек (Zara Home, Oysho, Massimo Dutti, Uterque), решением арендодателей сменить оператора и иными причинами.

Как отмечает Надежда Цветкова, помещения, которые занимали магазины группы Inditex, как правило, расположены в качественных торговых центрах с одними из лучших локаций. А с учетом ухода части иностранных модных брендов у Daher Group есть шансы занять нишу на российском рынке, поработав над узнаваемостью своих марок, указывает она. Анна Лебсак-Клейманс добавляет, что Daher Group также предстоит столкнуться со снижением покупательной способности, ростом расходов на логистику, усложнением проведения международных трансакций, а также усилением позиций локальных брендов и конкуренцией с параллельным импортом. В 2022 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ сократились примерно на 10%, до 2,4 трлн руб. год к году, подсчитывали в FCG.

Алина Савицкая