«Покупатели квартир в премиум-сегменте все чаще обращают внимание на wellness-инфраструктуру»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие опции в ЖК становятся востребованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При подборе нового жилья потенциальные покупатели задают ряд параметров, которые они ожидают от проектов. Для кого-то на первом месте локация, для кого-то — стоимость за квадратный метр. Зачастую посетители офисов продаж также интересуются благоустройством, инженерными системами и системами безопасности. Но и это далеко не полный список опций, которые клиенты изучают до сделки. Покупатели квартир в премиальном сегменте все чаще обращают внимание на wellness-инфраструктуру в рамках жилого комплекса. Важность таких объектов отметили почти 60% клиентов, посчитали специалисты компании UNIQ Development. И это является актуальным для всех возрастных категорий.

Среди покупателей, выбирающих wellness-концепцию, почти 80% составляют семейные пары. Самыми популярными у них остаются жилые форматы площадью от 100 до 120 кв. м, а из всех доступных форм оплаты чаще всего они выбирают рассрочку, отмечают эксперты. При этом менее 50% новостроек России предлагают покупателям спортивную инфраструктуру в ЖК и крайне мало — wellness, в состав которого входят фитнес-центр с бассейном, SPA с хаммамом, beauty-зоной с массажным кабинетом и пространствами для занятия йогой.

Эксперты отмечают, что концепция wellness может быть раскрыта не только в фитнесе, но и в самой концепции комплекса, если он расположен в локации в окружении зелени, а в домах предусмотрены открытые пространства, в том числе патио и террасы. Важен и удобный выезд в центр и ключевые направления. Все это в совокупности минимизирует стресс, оптимизирует сценарии для жизни и дает резидентам проекта свободу и гармонию каждый день.

Светлана Бардина