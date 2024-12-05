До чего дошел конгресс

Как стало известно «Ъ-Приволжье», Корпорация развития Нижегородской области договаривается с УК «Аэропорты регионов» о строительстве конгресс-центра в районе международного аэропорта Чкалов. Экспоцентр наподобие Kazan Expo в перспективе должен разгрузить Нижегородскую ярмарку и стать крупнейшей выставочной площадкой, отмечают сопроводители проекта. Инвестиции в подобный центр площадью 42 тыс. кв. м в 2019 году оценивались в 20 млрд руб. с окупаемостью 17 лет, однако с тех пор стоимость строительства увеличилась на треть, подсчитали эксперты. С учетом сегодняшней событийной программы аналитики коммерческой недвижимости сомневаются в наполняемости будущего центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональные власти снова обсуждают проект, представленный Игорю Шувалову в 2019 году

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Региональные власти снова обсуждают проект, представленный Игорю Шувалову в 2019 году

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Корпорация развития Нижегородской области договаривается о строительстве конгресс-центра у аэропорта Чкалов с УК «Аэропорты регионов», управляющей международным аэропортом Нижнего Новгорода, сообщили в корпорации. В правительстве Нижегородской области кратко ответили, что этот инвестиционный проект сейчас в проработке, а концепция — в стадии обсуждения.

Планы строительства конгресс-центра еще в 2019 году руководство области представляло председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Инвестиции в объект площадью 42 тыс. кв. м тогда оценивались в 20 млрд руб. с примерными сроками окупаемости в течение 17 лет. Однако тогда, судя по презентации губернатора Глеба Никитина, проект предполагалось реализовать вместе с новой гостиницей за 7,2 млрд руб.

Сейчас просчитывается необходимый объем вложений в экспоцентр, рассказал «Ъ-Приволжье» директор сопровождения инвестиционных проектов корпорации Сергей Макаров в кулуарах конференции «Бизнес и власть: партнеры или конкуренты», прошедшей в Торгово-промышленной палате Нижегородской области. Он отметил, что окончательная стоимость станет известна после проектирования и составит «несколько десятков миллиардов рублей».

Сроки строительства объекта такого уровня могут занять не менее двух лет, предположил Сергей Макаров. В качестве примера аналогичных площадок он привел Kazan Expo в Татарстане (его в 2018 году выкупило правительство Татарстана за 9,5 млрд руб.).

«Татарстан в Kazan Expo проводит практически все мероприятия начиная от форумов федерального уровня и заканчивая сельхозвыставками «День поля». Выставочное модульное здание с конгресс-холлом позволяет проводить любые выставки, а прилегающая территория — размещать технику и оборудование», — отметил господин Макаров.

Заместитель гендиректора Корпорации развития Антон Гаранин добавил, что в приаэропортовой зоне в перспективе также планируется «большой комплекс отелей». «В ближайшем будущем будет развиваться тенденция выноса гостиничных комплексов на окраину города. Если смотреть структуру пребывающего пассажиропотока, то очень большой объем приходится именно на конгрессную деятельность. Нужно идти путем современных европейских городов, где подобные площадки убирают из центра», — сообщил представитель корпорации. В беседе с «Ъ-Приволжье» он назвал «странным» отсутствие подобного центра в Нижнем Новгороде, поскольку Нижегородская ярмарка, по его мнению, уже исчерпала свой выставочный потенциал в силу ограниченной площади. «Конечно, речь в данном контексте идет именно про конгрессно-выставочную деятельность: крупные мероприятия с большим количеством транзитных и экстерриториальных гостей», — уточнил Антон Гаранин.

В управляющей компании «Аэропорты регионов» не ответили на запрос о планах и перспективах участия в проекте экспоцентра.

При этом только стоимость строительства здания по принципу быстровозводимых конструкций в последние годы подорожала на треть, полагает руководитель Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева. «Выставочная деятельность на ярмарке в последние несколько лет не отличалась особой активностью. Кроме того, пассажиропоток нижегородского аэропорта ниже казанского, и наполняемость гостиниц и конгресс-центра остается под вопросом. Если одновременно будут проходить крупные конгрессы в Москве или Казани, они оттянут посетителей. На мой взгляд, окупаемость и наполняемость этого центра вызывают сомнения», — предположила госпожа Романчева.

Конгресс-центр может быть интересен инвесторам при условии создания отельной инфраструктуры разного уровня «звездности», полагает основатель IDEM (консультанты по недвижимости) Екатерина Гресс. «Реализация проекта такого масштаба в Нижнем Новгороде безусловно должна быть обоснована высокой потребностью со стороны делового туризма. Для этого потребуется серьезная поддержка и вливания в развитие этого направления. Вопрос вызывает и локация, которая пока оправдана исключительно с точки зрения быстрого трансфера от аэропорта, но не развитой окружающей инфраструктуры для участников крупных выставок и деловых мероприятий», — отметила госпожа Гресс.

По ее расчетам, окупаемость такого проекта не должна выходить за пределы 12–15 лет, а стоимость строительства квадратного метра при условии создания многофункционального комплекса обойдется в 150–170 тыс. руб.

Роман Рыскаль