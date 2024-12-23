Федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2026 году

Трасса М-12 «Восток» будет продлена до Тюмени к середине 2026 года, строительство участка в Свердловской области закончат летом следующего года, передает ТАСС слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Хуснуллин уточнил, что к середине лета 2025 года будет завершена связка между М-12 и трассой в Свердловской области — участком Дюртюли - Ачит. После этого строительство продолжит продвигаться до Тюмени.

Вице-премьер отметил, что сейчас дорога двухполосная и проходит через населенные пункты. Строительство обходов по всей дороге до Владивостока уже началось, и средства на эти работы заложены в шестилетнем плане развития трассы.

В феврале президент Владимир Путин рассказал, что за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов. По его словам, в перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока. В ноябре Марат Хуснуллин сообщил, что в Свердловской области на третьем этапе строительства участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит завершена укладка верхнего слоя асфальта, в том же месяце он рассказал о продлении трассы до Екатеринбурга в 2025 году.

Ирина Пичурина