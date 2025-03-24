Стоимость проезда по трассе M-12 «Восток» составит от 300 рублей

В Свердловской области в районе Ачита возле строящейся платной трассы M-12 «Восток» установили информационные щиты с расценками на проезд, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Цена зависит зависит от категории транспортного средства: стоимость проезда для мотоциклов и легковых автомобилей составит 300 руб., для микроавтобусов — 450 руб. Для небольших грузовиков и автобусов цена будет 600 руб. Проезд для фур и автобусов большой вместимости обойдется в 900 руб.

Напомним, трасса М-12 «Восток» будет продлена до Тюмени к середине 2026 года, строительство участка в Свердловской области закончат летом 2025 года, когда будет завершена связка между М-12 и участком Дюртюли — Ачит. После этого строительство продолжит продвигаться до Тюмени.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, реконструкция трассы М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Ирина Пичурина