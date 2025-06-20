Силуанов: Минфин не будет менять налоги, несмотря на «шторм» в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что, несмотря на проблемы с исполнением бюджета в 2025 году, правительство не станет менять налоговую систему.

Свое заявление господин Силуанов сделал в ходе делового завтрака от «Сбера», тему разговора задал глава банка Герман Греф. Он назвал ситуацию в российской экономике «идеальным штормом», состоящим из высоких ставок и высокого курса рубля, который бьет в том числе по доходам бюджета и экспорта.

Глава Минфина согласился, что бюджет «штормит серьезно», но рассказал, что в Минфине договорились «не трогать» налоги. «И это правильно, потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики»,— сказал господин Силуанов.

Ранее Антон Силуанов отвергал предложения депутатов Госдумы по увеличению налоговой нагрузки на богатых и, в частности, на компании нефтегазового сектора. Позднее на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что обсуждал с министром экономического развития Максимом Решетниковым отмену неэффективных налоговых льгот.

Степан Мельчаков