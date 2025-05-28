Силуанов: в России не будут увеличивать налоги для богатых

В России в ближайшие годы не будет серьезных изменений в налоговом законодательстве — в том числе для богатых, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе своего выступления в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Минфина не согласился с предложениями депутатов об увеличении налоговых изъятий у банков и богатых людей. «Мы это уже обсуждали с вами, когда готовили поправки в налоговое законодательство, и этот вопрос не был поддержан,— сказал господин Силуанов.— Богатые люди тоже платят подоходный налог» (цитата по «РИА Новости»).

Нежелание менять налоговый порядок для банков министр объяснил их острой нуждой в прибыли для капитализации, чтобы они могли по-прежнему выдавать кредиты. «Если мы здесь планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты»,— сказал господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).