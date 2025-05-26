Силуанов счел нецелесообразным увеличение налогов для нефтегазовых компаний
Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме назвал нецелесообразным увеличение налоговой нагрузки на компании нефтегазового сектора.
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Параметры налогообложения... отработаны с отраслью, менять их сегодня нет нужды»,— сказал глава Минфина (цитата по «Прайм»).
Господин Силуанов пояснил, что «и так уровень налоговых изъятий, налоговой нагрузки там высокий». Он оценивается в среднем в 70%, при этом «в более высоких ценовых параметрах нефти до 80% доходило», добавил министр.