Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силуанов счел нецелесообразным увеличение налогов для нефтегазовых компаний

Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме назвал нецелесообразным увеличение налоговой нагрузки на компании нефтегазового сектора.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Параметры налогообложения... отработаны с отраслью, менять их сегодня нет нужды»,— сказал глава Минфина (цитата по «Прайм»).

Господин Силуанов пояснил, что «и так уровень налоговых изъятий, налоговой нагрузки там высокий». Он оценивается в среднем в 70%, при этом «в более высоких ценовых параметрах нефти до 80% доходило», добавил министр.

Новости компаний Все