В Новороссийске на строительство микрорайона «Порто-Ново» направят 17 млрд

Федеральная девелоперская компания DOGMA планирует выделить почти 17 млрд руб. на строительство нового микрорайона «Порто-Ново» в Приморском районе Новороссийска. Администрация города-героя подписала соответствующее соглашение о намерениях на ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1dogma.ru Фото: 1dogma.ru

Масштабный проект планируют реализовать на площади 14,5 га, в рамках строительства предусмотрено создание микрорайона на 10 домов. Общая сумма инвестиций — почти 17 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. направят на благоустройство территории.

На территории «Порто-Ново» запланированы физкультурно-оздоровительный комплекс и торговая аллея. Зоны благоустройства, социальные объекты и инфраструктурные элементы займут более половины территории микрорайона.

«Новороссийск — стратегически важный для компании город. «Порто-Ново» - второй проект компании в этой локации, ранее мы успешно реализовали жилой комплекс «Арена», который дал городу новые рабочие места и инфраструктуру. В «Порто-Ново» мы построим школу на 1100 мест, детский сад на 260 мест, обеспечим проект собственной котельной и накопителями воды, создадим 450 рабочих мест»,— сообщил президент DOGMA Денис Морозов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что новый микрорайон Новороссийска планируют возвести в Южном районе до 2036 года. Застройщик намерен направить на улучшение водоснабжения города более 1,5 млрд руб., проект позволит модернизировать существующие водопроводные сети и увеличить их пропускную способность.