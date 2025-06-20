Художник-реставратор Эрмитажа лишился 3 млн руб. после звонков мошенников

В Петербурге один из сотрудников Эрмитажа лишился 3 млн рублей из-за уловок телефонных аферистов. Об этом стало известно 78.ru.

Мужчина работает в музее художником-реставратором, в полицию он обратился 19 июня. По словам потерпевшего, после звонков неизвестных он перевел на неустановленные счета все свои накопления. Также сотрудник Эрмитажа взял деньги в долг у знакомых, чтобы перевести их звонившим.

В данный момент расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция разыскивает звонивших.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти 300 млрд рублей были украдены кибермошенниками у россиян в 2024 году.

Дарья Астанина