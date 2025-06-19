Почти 300 млрд рублей были украдены кибермошенниками у россиян за 2024 год

Только за прошлый год российские граждане отдали телефонным мошенникам в общей сложности 295 млрд рублей. Такие данные озвучила телеведущая Ольга Скабеева, которая выступила модератором на тематической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), где эксперты обсуждали методы борьбы с киберпреступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как передает корреспондент «Ъ-СПб», в начале встречи госпожа Скабеева предупредила слушателей, что эти цифры «повергнут в шок» тех, кто не знает, насколько это катастрофическая проблема для общества. Она добавила, что в этом году ситуация грозит стать еще хуже.

С начала 2025 года ущерб от действий мошенников, по ее словам, составил уже 70 млрд рублей. «Если все пойдет такими темпами, а прогрессию мы фиксируем, то к концу года будет уже 340 млрд рублей. Это те деньги, которые мы сами приняли решение отдать мошенникам»,— подчеркнула телеведущая.

Днем ранее на деловой сессии ПМЭФ-2025 «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством» заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что за пять месяцев 2025 года было зарегистрировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере. Из них свыше 189 — это дистанционные кражи и мошенничество. «У нас первые четыре месяца была тенденция небольшого снижения. Но, к сожалению, за пять месяцев эта тенденция прекратилась»,— признал генерал-майор юстиции.

Андрей Кучеров