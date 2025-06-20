Минпросвещения введет единые требования к изучению школьных предметов

Единые требования к изучению всех школьных предметов вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. Фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится»,— пояснил министр.

Норма согласована с Трудовым кодексом, что позволит нормировать нагрузку педагогов. Госдума 10 июня приняла в первом чтении поправки, разрешающие трудоустройство в школы студентов-старшекурсников. С четвертого курса вузов они смогут преподавать после прохождения педагогической переподготовки. Депутаты признали, что это «вынужденная мера» для решения проблемы дефицита кадров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Студентов призывают к доске».