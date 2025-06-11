Студентов призывают к доске

Решать кадровый голод в школах будут при помощи студентов-старшекурсников непедагогических специальностей, прошедших дополнительное обучение в качестве учителей. Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума. Депутаты признают, что это «вынужденная мера» для решения проблемы дефицита кадров. А реальный эффект, по мнению ряда парламентариев, могут дать только повышение зарплат и улучшение социальных условий педагогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во вторник, 10 июня, Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об образовании», расширяющие возможности трудоустройства студентов в качестве учителей. Предполагается, что работать в школе смогут учащиеся вузов начиная с четвертого курса, если пройдут профессиональную переподготовку как педагоги. Сейчас у ряда университетов уже есть подобные модули для студентов, именно на них в первую очередь и направлен законопроект. Такие учащиеся смогут вести уроки по предметам, совпадающим с их направлением обучения. Соответствие будет определяться работодателем, то есть школой. К примеру, если студент учится на химика, то сможет преподавать химию. Поправки направлены на решение проблемы нехватки кадров в школах. По данным Минпросвещения, на 1 сентября 2024 года дефицит учителей составил около 1,8% от общего числа, что эквивалентно 18,7 тыс. вакансий.

Напомним, до 2020 года студенты не имели права преподавать в школах. Затем был принят закон, разрешивший обучать только будущим педагогам. Этой возможностью воспользовалось около 35 тыс. студентов, заявил замглавы думского комитета по высшему образованию Александр Мажуга (ЕР), выступая в Госдуме.

Сомнения по поводу инициативы высказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ). По его мнению, может сложиться ситуация, когда студент должен будет преподавать школьникам темы, которые он сам еще не изучил достаточно хорошо. «Принятие такого закона не говорит о том, что студенты будут по умолчанию трудоустроены в школу»,— возразил господин Мажуга: им предстоит пройти собеседование, на котором директор оценит их знания.

Первый зампред комитета Госдумы по высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) тоже покритиковал инициативу. Во-первых, есть риск появления неквалифицированных учителей — поскольку педагогического модуля, по мнению депутата, недостаточно. Во-вторых, студенты так и не получат полного высшего образования, поскольку будут работать в школе вместо изучения профильных дисциплин. «Это иллюзия решения вопроса дефицита учителей вместо его реального решения»,— заявил он.

Глава комитета Госдумы по высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП) назвал законопроект «вынужденной мерой». «Причины дефицита педагогических кадров лежат в финансово-экономической плоскости, и Госдума неоднократно обращалась в адрес правительства с предложением о повышении зарплаты учителей и уровня социальных гарантий»,— сказал он. Его поддержала глава думского комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР): «Это происходит не от хорошей жизни, существует колоссальный кадровый дефицит. Мы не питаем иллюзий, это выверенные шаги, которые нам сейчас необходимы как одна из форм, которые могут помочь решить этот вопрос».

Отдельно Ирина Белых заметила, что в профильные вузы поступают с более высокими баллами ЕГЭ, чем в педагогические. Поэтому такие студенты хорошо знают «свой предмет», и «если снабдить их психолого-педагогическими знаниями, то они смогут стать и хорошими учителями». В рамках парламентского контроля, по словам госпожи Белых, депутатам надо будет отследить, чтобы «во всех вузах, где это возможно» открывались модули дополнительной педагогической подготовки. Сбор поправок ко второму чтению продлится до 24 июня.

Полина Ячменникова