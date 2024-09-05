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Коммерсантъ FM
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Прибыль сорвалась с крючка

Рыбная промышленность растеряла доходы

Из-за подорожания заемного финансирования в силу высокой ключевой ставки ЦБ, а также из-за сложностей с экспортом прибыль российских рыбопромышленников в первой половине 2024 года сократилась более чем на 14%. Эксперты не исключают дальнейшего снижения рентабельности бизнеса.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совокупная прибыль компаний рыбной отрасли в январе—июне 2024 года сократилась на 14,2% год к году, до 60,2 млрд руб., следует из аналитического обзора Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Это хуже динамики в целом по рынку. По данным Росстата, прибыль компаний России за тот же период в общем снизилась на 1,8%, до 18,07 трлн руб.

По подсчету Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), чистая прибыль рыбодобывающих компаний за 2023 год снизилась более чем на 15% в сравнении год к году, до 102,2 млрд руб. Также, по данным организации, за последние пять лет количество прибыльных компаний в отрасли снизилось на 13 процентных пунктов, до 68,75%.

Сокращение прибыли участников рыбной отрасли в АСРФ связывают, в том числе, с высокой ключевой ставкой ЦБ, что приводит к существенному увеличению расходов на обслуживание кредитов для компаний, инвестирующих в обновление флота.

Задержка верфями сдачи строящихся судов, в свою очередь, сдвигает сроки окупаемости инвестиций, добавили в АСРФ. Необходимость инвестиций в развитие для крупных компаний рыбной отрасли частично продиктована обязательствами, взятыми в рамках получения инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов.

О том, что с ростом ключевой ставки ЦБ темпы инвестиций в рыбной отрасли замедлились, также заявила 4 сентября первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Но, по ее словам, в этом году из выданных банком рыбопромышленникам 24 млрд руб. половина приходится на кредиты с субсидированной ставкой. За счет этого средняя стоимость направляемых в отрасль средств ниже ключевой ставки, пояснила госпожа Жачкина. Она уточнила, что потенциал инвестиций в рыбопромышленную отрасль до 2030 года оценивается в 600 млрд руб.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что помимо прочих факторов на снижение прибыли влияет рост средних зарплат в отрасли (с 2019 года он составил 62,5%, до 163 тыс. руб.), а также увеличение отчислений средств в бюджеты всех уровней и социальные фонды в полтора раза, до 90,5 млрд руб.

Еще одним негативным фактором в АСРФ называют сложности с поставками российской рыбной продукции за рубеж, связанные с санкциями. Ситуацию усложнили экспортные пошлины, привязанные к курсам валют, добавили в АСРФ. С октября 2023 года их размер варьируется в диапазоне 4–7%, увеличиваясь с ростом стоимости доллара.

Рыбопромышленники активизируют продажи своей продукции непосредственно потребителям

Согласно мониторингу ФГУП «Нацрыбресурс», в январе—июле 2024 года объем выгрузки в иностранные порты рыбной продукции (сырца) из РФ составил 1 млн тонн, сократившись на 13,2% год к году. Негативная динамика обусловлена, в частности, сокращением поставок минтая на 15,3% год к году, до 530,7 тыс. тонн, сельди — на 39,7%, до 112 тыс. тонн, путассу — на 27,2%, до 79,4 тыс. тонн. Объем выгрузки рыбопродукции в российских портах за первые семь месяцев 2024 года, напротив, вырос на 13,1%, до 1,1 млн тонн.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, за последние пять лет при росте выручки на 44% себестоимость производства рыбы выросла на 55%, а коммерческие и управленческие расходы — на 91%, что привело к сокращению вдвое прибыли компаний. Ожидать роста рентабельности в нынешних условиях не приходится, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин. Он считает, что позитивным для отрасли моментом будет, если по итогам этого года средняя рентабельность в отрасли останется на уровне прошлого года.

Александра Мерцалова, Владивосток; Владимир Комаров

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