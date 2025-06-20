Глеб Франк заглянет в садки

Основным владельцем компании «Русский лосось» стал Антон Курявый: 17 июня ему перешел 51% в ООО «Биоресурс», контролирующем компанию, следует из данных СПАРК. Пост гендиректора компании занял Алексей Казьмин. На смену собственника и руководителя компании обратило внимание отраслевое издание Shopper’s, уточнив, что господа Курявый и Казьмин ранее руководили структурами рыбопромышленника Глеба Франка. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что они остаются доверенными лицами предпринимателя. Оперативно связаться с представителем самого господина Франка не удалось. В «Русском лососе» “Ъ” сообщили, что сделка пока не закрыта.

«Русский лосось» существует с 2005 года. Это одна из крупнейших российских компаний, специализирующаяся на выращивании аквакультурного лосося. До середины июня ее основным собственником был совладелец ТД «Балтийский берег» Михаил Бобров. Именно его доля могла перейти представителям господина Франка. 45% в ООО «Биоресурс» через ООО «Юсар техно» контролирует группа инвесторов, еще 4% сохранил за собой Илья Горбатский.

Руководитель департамента M&A инвесткомпании BGP Capital Иван Пешков оценивает стоимость «Русского лосося» в 10–12 млрд руб. с учетом долга, хотя не исключает, что актив продавался со скидкой. За прошлый год компания потеряла 70–80% поголовья из-за лососевой вши. Ее выручка на этом фоне показала значительное снижение: с 7,3 млрд руб. по итогам 2023 года до 322,8 млн руб. в 2024 году. По подсчетам инвестбанкира Ильи Шумова, маржинальность бизнеса по EBITDA может достигать 40%. Эксперт также оценивает бизнес «Русского лосося» в 12 млрд руб.

Источник “Ъ” на рыбопромышленном рынке поясняет, что господин Франк рассматривал возможность вложений в аквакультуру с 2020 года. Сейчас заключению сделки могла способствовать выгодная цена, не исключает он.

Александра Мерцалова