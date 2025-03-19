Самозанятые не спешат на пенсию

Самозанятые граждане не спешат пользоваться предоставленной им возможностью добровольной уплаты взносов в Социальный фонд для формирования будущих пенсий. Из сопоставления данных фонда и Федеральной налоговой службы следует, что в 2024 году такие взносы перечисляли менее 0,5% всех самозанятых. Частично такую низкую активность можно объяснить тем, что примерно три четверти самозанятых используют этот статус для подработки и накапливают пенсионные баллы за счет взносов, уплачиваемых за них по основному месту работы. Дополнительным же фактором, по мнению экспертов, является традиционное недоверие россиян к «длинным» добровольным государственным пенсионным программам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самозанятые в своей основной массе предпочитают «жить сегодняшним днем» и не задумываться о будущей пенсии

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Самозанятые в своей основной массе предпочитают «жить сегодняшним днем» и не задумываться о будущей пенсии

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В 2024 году 53 тыс. самозанятых внесли добровольные взносы на государственное пенсионное страхование, сообщил 19 марта Социальный фонд. Общая сумма их платежей составила 1,2 млрд руб.

Напомним, специальный льготный налоговый режим для самозанятых, при котором они могут оказывать платные услуги, отчисляя в бюджет 4% дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, существует с 2019 года. Воспользоваться им могут граждане с доходом не более 2,4 млн руб. в год.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), число самозанятых в РФ на февраль 2025 года превысило 12,5 млн человек, а их суммарный доход за время действия налогового режима составил более 5,2 трлн руб.

Наиболее привлекательные для деятельности самозанятых отрасли — ремонт (свыше 900 тыс. человек), автомобильные перевозки (830 тыс.), IT (542 тыс.), индустрия красоты (452 тыс.) и информационные услуги (347 тыс.).

Особенностью режима для самозанятых является отсутствие обязательных взносов в систему социального страхования. В отличие от работающих по трудовому договору (с фонда оплаты труда которых работодатели платят страховые взносы), они, соответственно, не получают прав на будущую пенсию. Однако, согласно законодательству, самозанятые могут делать взносы в Социальный фонд добровольно. Минимальная сумма таких добровольных взносов составляет 22% от МРОТ за каждый месяц — в 2024 году она была равна 50,8 тыс. руб.

Из сопоставления статистики Соцфонда и ФНС получается, что в 2024 году добровольные взносы платили менее 0,5% всех самозанятых в стране.

Ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок полагает, что низкая популярность такого пенсионного страхования, скорее всего, обусловлена традиционным недоверием населения к формату долгосрочных сбережений. «Российское правительство с 2000-х годов запускало проекты, предполагающие добровольное финансирование для разных категорий занятых, но хоть какой-то масштаб был только у программы софинансирования будущей пенсии конца 2010-х, по которой государство удваивало каждый добровольный взнос»,— отмечает эксперт.

Низкая востребованность добровольного страхования самозанятыми может объясняться и тем, что многие из них используют этот налоговый режим лишь для подработки — и формируют свою пенсию за счет взносов работодателя на основном месте работы. Как ранее сообщал Минтруд, самозанятость является единственным источником дохода только примерно для четверти зарегистрированных.

Отметим, что в перспективе, кроме добровольных пенсионных отчислений, Минтруд планирует предложить самозанятым делать добровольные взносы и для будущих выплат по больничным листам. Размер такого пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы предложено сделать фиксированными — 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год. Минтруд планирует запустить эксперимент по больничным с 2026 года — сейчас, как пояснил “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, она все еще находится на межведомственном согласовании.

Анастасия Мануйлова