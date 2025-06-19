Лула да Силва сомневается, что кто-то способен победить его на выборах в 2026 году

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил ТАСС, что собирается участвовать в президентских выборах в 2026 году и не видит серьезных конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Manon Cruz / Reuters Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Manon Cruz / Reuters

По мнению бразильского президента, единственным препятствием на пути к переизбранию для него может стать состояние здоровья.

«Если на момент выборов мое состояние здоровья будет таким же, как и сегодня, я буду тем кандидатом, который придет и одержит победу»,— сказал господин Лула да Силва в разговоре с информагентством. По его словам, никто из кандидатов от правых сил не сможет составить ему конкуренцию. Среди возможных претендентов на президентское кресло он назвал 50-летнего губернатора штата Сан-Паулу Тарсизио Гомеса ди Фрейтаса и 75-летнего губернатора штата Гояс Роналду Кайяду.

Тарсизио Гомес ди Фрейтас был министром инфраструктуры в администрации бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Сам он не может избираться до 2030 года по решению бразильского суда. Его обвиняют в попытке госпереворота после победы господин Лулы да Силвы на выборах в 2022 году. Действующий президент Бразилии получил право на участие в них после того, как суд в 2021 году снял с него обвинения в коррупции. В 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы. Из них в заключении он провел 580 дней.

Подробнее о проблемах Жаира Болсонару с законом — в материале «Жаир Болсонару не собирается в тюрьму».

Степан Мельчаков