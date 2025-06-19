Поворот на Восток подтолкнули пошлинами

Предприниматели и чиновники рассчитывают использовать перекройку мировой торговли, спровоцированную тарифной войной Дональда Трампа, для расширения присутствия РФ на зарубежных рынках, показали внешнеэкономические сессии ПМЭФ. Уже активизированы переговоры с Индией и странами АСЕАН. Расширяться будет и взаимодействие с вовлеченным в тарифное противостояние с США Китаем. Впрочем, взрывного роста взаимной торговли с КНР ждать не стоит: постсанкционное насыщение российского рынка китайскими товарами уже произошло, а дальнейшие планы сосредоточены вокруг усиления технологической кооперации и наращивания инвестиций в совместное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Торговая война, развернутая президентом США Дональдом Трампом, стала одной из ключевых тем международной повестки на ПМЭФ. РФ, напомним, напрямую американскими ограничениями не затронута, а их косвенное влияние значительным не признано.

Потенциальные потери российского экспорта из-за переориентации мировых торговых потоков в Минэкономики оценивают в $9 млрд.

По словам замглавы министерства Владимира Ильичева, для РФ чувствительнее всего может оказаться перестройка глобальной торговли нефтью и нефтепродуктами, алюминием, сталью, а также продукцией химической отрасли, в первую очередь удобрениями.

Описание рисков торговой войны на большинстве экономических сессий форума вчера быстро сменялось поиском выгоды в сложившейся ситуации. И власти, и бизнес, как показало обсуждение, рассчитывают на то, что инициативы господина Трампа дадут импульс российскому взаимодействию с партнерами Вашингтона, недовольными его торговой политикой.

Как отметил директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра (РЭЦ) Антон Цециновский, новые условия должны использоваться российскими компаниями для наращивания несырьевого неэнергетического экспорта. По оценкам РЭЦ, из-за торговой войны многие экономики ищут гарантированных независимых поставщиков из третьих стран и думают о развитии собственных машиностроительных, химических и фармацевтических производств. «Для России это шанс для развития партнерства с Индией, Индонезией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Вьетнамом, а также Бразилией и ЮАР. Здесь принципиально важно договориться об определенном для каждой продукции и приемлемом для всех сторон уровне локализации и вкладе в создание добавленной стоимости»,— пояснили “Ъ” в РЭЦ.

Бизнес-диалоги в ходе форума подтвердили заинтересованность некоторых стран в расширении сотрудничества с РФ. Речь идет в том числе об Индии, для которой американские тарифы стали чувствительными.

Российский бизнес рассчитывает наращивать поставки удобрений в эту страну (они могут компенсировать выпавший экспорт из США), а также продукции АПК и, например, железнодорожного транспорта.

На укрепление торговых связей с РФ рассчитывают и страны АСЕАН. До 2025 года развитие отношений ЕАЭС с государствами Юго-Восточной Азии инициировала в основном Москва, теперь же наблюдается и встречное движение — они активно ищут возможности диверсификации торговли из-за политики США. Ведь после 90-дневной паузы в торговой войне (заканчивается 9 июля) тарифы США для Вьетнама могут составить 46%, для Таиланда — 36%, для Индонезии — 32%. Как отметил на профильной сессии министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров, диалог со странами АСЕАН уже может подняться со взаимодействия на уровне бизнес-структур до контактов глав государств или правительств — для того чтобы сотрудничество было более эффективным. Среди категорий российского экспорта, которые могут заинтересовать страны Юго-Восточной Азии,— продукция химической промышленности и АПК.

Ожидаемо активно участники внешнеэкономических сессий обсуждали перспективы торговли РФ с Китаем, который, несмотря на «перемирие» (см. “Ъ” от 13 мая), остается главным противником США в тарифной войне. В Минэкономики РФ вчера говорили об опасениях массового перетока товаров КНР на российский рынок — из заявлений чиновников следовало, что при необходимости поставки могут быть ограничены «инструментами торговой защиты». Впрочем, вероятнее всего, такой сценарий не реализуется. Бизнес-диалог «Россия—Китай» показал, что товарооборот стран будет расти не так динамично, как в последние годы: это во многом связано с тем, что в условиях санкций китайская продукция уже насытила российский рынок и заняла все ниши, которые могла. Теперь же взаимодействие должно стать качественнее: оно будет сконцентрировано вокруг производственной кооперации, трансфера технологий и инвестиций в совместное производство.

В целом, отметим, привлечение иностранных вложений остается проблемой для России: по статистике, опубликованной вчера ЮНКТАД ООН, поток прямых иностранных инвестиций в страну в 2024 году составил $3,34 млрд после $9 млрд в 2023-м.

Кристина Боровикова