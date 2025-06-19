Костин: ВТБ «с удовольствием избавился» от доли в онлайн-кинотеатре «Иви»

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что банк выйдет из капитала стриминга «Иви», пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Костин сообщил, что доля во владении банка была меньше блокирующего пакета — «около 15%». ВТБ, по словам своего главы, вышел из капитала онлайн-кинотеатра совсем недавно («дня три назад»).

«Там не очень было хорошо — продажа происходила от акционера к акционеру, они что-то не платили нам в последнее время, поэтому мы с удовольствием избавились от (своей доли.— "Ъ")»,— объяснил глава ВТБ причины решения.

В 2021 году ВТБ вошел в состав консорциума инвесторов, вложивших в сервис $250 млн. Помимо банка туда вошли Российский фонд президентских инициатив, инвестиционная компания Романа Абрамович Millhouse и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова.

Как ранее писал «Ъ», в 2024 году «Иви» заработал 22,9 млрд руб. при чистой прибыли 3,6 млрд руб.

Подробнее о том, сколько за прошлый год заработали стриминги,— в материале «Деньги текут потоком».

Степан Мельчаков