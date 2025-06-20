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Коммерсантъ FM
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Инвестиции смотрят вниз

Мониторинг капвложений

Во втором—четвертом кварталах 2024 года основным фактором роста экономики РФ было потребление домохозяйств (см. “Ъ” от 19 июня), накопление же основного капитала и потребление госучреждений по совокупному вкладу были сопоставимы с частным спросом, при этом капвложения занимали в нем порядка 80%. По итогам апреля 2025 года, однако, предложение инвесттоваров и инвестактивность в целом неустойчиво снижались (см. график), заключают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Текущие колебания, по оценкам аналитиков, связаны преимущественно с неустойчивостью предложения машин и оборудования. В апреле уровень предложения инвесттоваров составлял 98,4% от среднемесячного уровня 2024 года (в части стройматериалов — 96%).

По оценкам аналитиков центра, в первом квартале 2025 года «инвестиции в основной капитал формально продолжили быстро расти» (годом ранее во втором-третьем кварталах рост оценивался в 0,3%, в четвертом квартале 2024 года ускорившись до 1,5%, в первом квартале 2025 года — плюс 4,5% к предыдущему кварталу, сезонность устранена). «Как и ранее, эти цифры, скорее всего, связаны с инвестициями в нематериальные активы и очень плохо подтверждаются данными о строительных работах и производстве инвестиционных товаров»,— отмечают в ЦМАКП.

В строительстве, доля которого в капвложениях характеризует общие тренды, в апреле можно говорить о стабилизации с рисками сжатия в перспективе (январь — плюс 0,1%, февраль — плюс 2,9%, март — минус 3,5%, апрель — плюс 2,2%, сезонность устранена), заключают в центре.

Хотя динамика капвложений в деньгах (рост на 8,7% в первом квартале 2025 года к тому же кварталу 2024 года) плохо характеризует соответствующие качественные и структурные сдвиги (так, бурный рост капвложений в рублях последних лет во многом обеспечен ростом стоимости импорта, неоднократно отмечал ЦМАКП и другие наблюдатели), годовое отраслевое изменение инвестиций в первом квартале 2025 года позволило аналитикам Центра развития ВШЭ констатировать: «Локомотивом роста по-прежнему оставались виды экономической деятельности, которые имеют стратегическое значение и требуют импортозамещения в приоритетном порядке, а также характеризуются высоким государственным спросом на продукцию». Многие из них включены правительством в список приоритетных для технологического суверенитета, отмечают в центре ВШЭ.

Артем Чугунов

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