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Коммерсантъ FM
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Выстрелы нарушили хрупкий КСИР

Иран заподозрил Израиль в убийстве полковника спецподразделения и обещает отомстить

Иран обещает отомстить за убийство полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайада Ходаи, совершенное в воскресенье в Тегеране. В качестве главного подозреваемого в убийстве Иран, не раздумывая, назвал «сионистский режим». В Израиле официально смерть полковника не комментируют, однако местные СМИ отмечают, что убитый несет ответственность за организацию терактов против израильских граждан в третьих странах.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Я соболезную мученической кончине офицера Сайада Ходаи. Мы подчеркиваем, что это преступление, которое, несомненно, видится акцией мировых стран-угнетателей, будет полностью расследовано… Я не сомневаюсь, что месть преступникам за чистую кровь этого великомученика неизбежна»,— заявил в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси. Сайт Nour News, близкий к Высшему совету национальной безопасности Ирана, написал в своем Twitter, что убийство члена КСИР было «пересечением красной линии, которое изменит многие расчеты». «Заказчики и исполнители этого преступления заплатят высокую цену»,— говорилось в сообщении.

Полковник КСИР Сайад Ходаи был застрелен в воскресенье днем в восточной части Тегерана. Покушение произошло около 16:00 по местному времени (15:30 мск) в одном из переулков в районе улицы Моджахедин-е-Эслам, которая находится рядом со зданием парламента Ирана. Два человека, передвигавшиеся на мотоцикле, пять раз выстрелили в полковника. Он в этот момент находился в своем автомобиле. КСИР назвал происшедшее «актом терроризма». «Бандиты и террористические группы, связанные с глобальным угнетением и сионизмом, столкнутся с последствиями своих действий»,— заявил представитель КСИР Рамазан Шариф. О связи убийства с «сионистским режимом» говорили и другие иранские чиновники, хотя среди организаторов покушения назывались и «контрреволюционные элементы».

Уже вечером в воскресенье иранские СМИ сообщили, что КСИР совместно с Министерством разведки страны обезвредил группировку, работавшую в интересах спецслужб Израиля. Отмечалось, что израильская разведка «занималась кражей и повреждением государственной и частной собственности, похищением людей и получением признаний под принуждением».

Израиль неоднократно проводил операции против офицеров КСИР на территории Сирии, но непосредственно в Иране целью израильской разведки в основном становились ученые-ядерщики. Одно из самых громких дел — убийство руководителя Центра исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года. Официально израильские власти операции в Иране не комментировали. Промолчали они и на этот раз.

Иранское информационное агентство Tasnim называет Сайада Ходаи «одним из защитников святынь». Термин касается тех, кто сражался в Ираке и Сирии против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), в том числе защищая шиитские святыни. В то же время израильские СМИ утверждают, что полковник был исполняющим обязанности командира подразделения 840 сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР и ответственен за организацию терактов против израильтян за границей — в Кении, Колумбии, на Кипре и трижды в Турции. По информации 12-го канала, полковник также стоял за попыткой иранцев заманить израильских ученых, бизнесменов и бывших сотрудников Министерства обороны за границу с целью похищения. О раскрытии этой операции «агентов иранской разведки» сообщила на прошлой неделе израильская Служба общей безопасности («Шабак»). Отмечалось, что иранцы выдавали себя за известных ученых, журналистов и даже за якобы российского миллиардера по имени Андрей Андреев.

Первое публичное упоминание о 840-м подразделении появилось в ноябре 2020 года в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ): «Разведка ЦАХАЛа может подтвердить, что иранское подразделение 840 "Аль-Кудс", которое является частью глобальной террористической сети Ирана, несет ответственность за атаки СВУ (самодельных взрывных устройств.— “Ъ”) на израильско-сирийской границе на этой неделе и в августе 2020 года». Официальный представитель армии Авихай Адраи сообщил тогда, что секретное подразделение отвечает за планирование и создание за пределами Ирана «террористической инфраструктуры», направленной против Запада и иранской оппозиции.

Новости о 840-м подразделении вновь прозвучали в этом апреле, когда появилась информация о задержании израильской разведкой «Моссад» иранского торговца наркотиками. На опубликованном в израильских СМИ видеокадрах видна фотография иранца и закадровая запись допроса на фарси, где человек, назвавшийся Мансуром Расули, утверждает, что является сотрудником подразделения и ему было поручено за гонорар организовать убийства израильского дипломата в Турции, американского генерала в Германии и журналиста еврейского происхождения во Франции. В израильских СМИ не исключают, что воскресные разоблачения КСИР агентов «Моссада» связаны с делом Мансура Расули, который, как утверждается, действовал под руководством Сайада Ходаи.

Марианна Беленькая

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