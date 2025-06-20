Экс-банкир теряет метры

Еще один актив, ранее подконтрольный, вероятно, миллиардеру Алексею Хотину, был национализирован. Государство получило в собственность торгово-офисное здание площадью 12,7 тыс. кв. м в Солянском проезде недалеко от Московского кремля оценочной стоимостью до 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Хотин (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Торгово-офисное здание общей площадью 12,7 тыс. кв. м в Солянском проезде, 1 у станции метро «Китай-город» в пешей доступности от Московского кремля перешло в собственность государства, обнаружил “Ъ” в ЕГРН. В реестре указано, что до мая 2025 года актив принадлежал ООО «Аккорд». Основанием возникновения прав на актив у государства стало решение Мещанского районного суда города Москвы.

По этому делу ответчиком выступали ряд юрлиц, в том числе экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, ООО «Аккорд», АО МТЗ «Рубин» (владело торгцентром «Горбушкин двор» на западе Москвы, бенефициаром которого также был господин Хотин) и другие компании, указано в карточке дела. С ООО «Аккорд» связаться не удалось, Росимущество и представитель Алексея Хотина не ответили на запрос “Ъ”.

Несмотря на то что в публичном доступе нет информации о связи между ООО «Аккорд» (бывшим собственником здания на Солянском проезде) и Алексеем Хотиным, его наличие среди ответчиков и схожесть сценария с национализацией здания гостиницы «Москва» на Охотном Ряду указывает на то, что ООО «Аккорд», вероятно, было одним из звеньев цепочки компаний, подконтрольных бизнесмену, не исключает партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. ООО «Аккорд», учитывая отсутствие публичной активности, возможно, являлось номинальным обладателем актива — фактически же он мог принадлежать структурам господина Хотина, соглашается адвокат Павел Желновод.

Несколько лет назад Алексей Хотин начал постепенно лишаться своего имущества. В мае 2023 года Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Алексею Хотину и взыскал с него больше 192 млрд руб. налогов, недоплаченных нефтяной компанией «Русь-Ойл», основанной в 2013 году подконтрольными бизнесмену структурами. Суд признал господин Хотина ее конечным бенефициаром. В доход государства были обращены акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в «Русь-Ойл». Также у миллиардера по решению Мещанского суда Москвы в ноябре 2024 года в пользу государства изъяли более 1,5 млн кв. м, в том числе торгцентр «Горбушкин двор», «Филион», отель Four Seasons. В марте 2024 года господин Хотин был приговорен к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23,6 млрд руб. топ-менеджментом банка «Югра».

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает стоимость здания в Солянском проезде в 2,5–3 млрд руб., директор по оценке аналитического центра Ricci Юрий Бодров — в 5–6 млрд руб.

Не исключено, что в здании сменятся арендаторы. Владелец закусочных «Шмак» Андрей Шмаков в соцсетях сообщил, что его заведение, расположенное в здании на Солянском проезде, 1, закроется 16 июня из-за смены собственника имущества. Гендиректор DNA Realty Антон Белых не исключает, что ранее с арендаторами здания могли быть заключены фиктивные договоры, когда арендатор официально платил небольшую часть, а остальное вносил «в конверте».

Но пустовать недвижимость вряд ли будет. Здание в Солянском проезде расположено в хорошей локации, где помещения стрит-ритейла очень востребованы, а средние ставки могут варьироваться от 4 тыс. до 15 тыс. руб. за 1 кв. м ежемесячно, говорит Антон Белых.

В целом же рынок стрит-ритейла сейчас активен. По подсчетам консалтинговой компании CMWP, в июне 2025 года доля свободных площадей на основных торговых коридорах Москвы составляет 8,8%, демонстрируя снижение. По итогам 2024 года показатель составлял 9,1%, а в 2022–2023 годах — 14%, уточнили консультанты.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова