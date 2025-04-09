СИЗО вместо колонии

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, уже отбывающий срок за растрату средств кредитного учреждения, стал фигурантом нового уголовного дела — о хищении выручки компании «Русь-Ойл» на сумму около 60 млрд руб. Чтобы проводить с бизнесменом следственные действия, сотрудники МВД затребовали в суде ареста осужденного.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Хотин (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следственный департамент МВД ходатайствовал в Мещанском суде столицы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. На этот раз следствию, по сути, не требуются стандартные в таких случаях аргументы — что, оставаясь на воле, фигурант может скрыться, уничтожить улики или как-то иначе препятствовать расследованию.

Как рассказывал «Ъ», в марте прошлого года Замоскворецкий суд столицы вынес обвинительный приговор по делу Алексея Хотина и трех топ-менеджеров банка «Югра». Следственный комитет России инкриминировал им хищение средств кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По материалам дела, с 2014 по 2017 год фигуранты выдали заведомо невозвратные кредиты на 23,6 млрд руб. компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», подконтрольным Алексею Хотину. Полученными средствами сообщники, говорится в материалах дела, распорядились «по своему усмотрению». А представленное в обеспечение займов имущество и поручительства были выведены из-под залога.

Интересно, что более 6 млрд руб., по данным защиты фигурантов, они погасили в ходе следствия, а затем третьи лица перечислили на счет Агентства страхования вкладов недостающие 17 млрд руб. Правда, по требованию юристов агентства их тут же арестовали.

Однако погашение ущерба суд не смягчило. Алексею Хотину суд назначил девять лет колонии общего режима, а его сообщникам — от шести до восьми с половиной лет.

Между тем, пока шло разбирательство с первым делом, МВД было начато расследование фактов хищения активов компании «Русь-Ойл». Как сообщал ранее «Ъ», следствие считает, что топ-менеджеры подконтрольной Алексею Хотину «Русь-Ойл» продали за границу 1,5 млн тонн нефти стоимостью 58,6 млрд руб., а выручку за нее присвоили. Эта нефть находилась под арестом по решению суда, который запретил сделки с ней. Отметим, что активы «Русь-Ойл» по требованию Генпрокуратуры уже обращены в доход государства.

Тем временем апелляционная инстанция оставила приговор по первому делу Алексея Хотина в силе, его должны были этапировать в колонию. Это сильно затруднило бы проведение с ним следственных действий. Поэтому полицейские следователи и затребовали арест уже осужденного Алексея Хотина.

Александр Александров