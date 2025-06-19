Софья Эрнст предложила поискать «русскость» на стыке архаики и инноваций

Актриса Софья Эрнст в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила о необходимости сделать «русскость» брендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Эрнст

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Софья Эрнст

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам госпожи Эрнст, сейчас «русскость» находится в тени. Она предложила найти ее в соединении архаики и современных технологий.

Модератор дискуссии, представляя Софью Эрнст, сказал, что она «занимается изучением российского культурного кода», и попросил его описать. Объясняя это явление, актриса заявила, что России удалось избавиться от образов стереотипных матрешек и балалаек. «У нас же Толстой, у нас Чайковский, у нас Малевич, Гагарин, Гергиев, которого нет, к сожалению, сегодня (на ПМЭФ.— "Ъ")»,— перечислила госпожа Эрнст действительных носителей российского культурного кода.

Софья Эрнст сказала, что глобализация «утомила мир своим однообразием». Она призвала открыть «сокрытые сундуки» с образцами русской культуры и культур малых народов России. Для этого актриса считает важным оцифровать коллекции музеев этнографии, сделать их базы открытыми и удобными для пользования, а также поддерживать стартапы, где создается нечто новое на стыке этнографии и современных технологий. «В наших силах сделать русскость брендом, как когда-то ИКЕА сделала брендом скандинавский стиль»,— сказала госпожа Эрнст.

Она также отметила, что обширность России и обилие «уникальных паттернов» в каждом регионе дает потенциал для создания бесконечного количества уникальных товаров. Но пока современного стиля в дизайне и архитектуре не существует, делится своим мнением Софья Эрнст.

Степан Мельчаков