Глава Минздрава: россияне едят почти в четыре раза больше соли, чем положено
Средний объем потребления соли жителями России в 3,9 раза выше того, который рекомендован диетологами, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сахара, по его словам, россияне потребляют в 2,5 раза больше нужного. Неправильное питание приводит к развитию различных болезней, и в результате среднестатистический гражданин тратит 12 лет своей жизни на борьбу с заболеваниями, которых можно было бы избежать.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
На сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» господин Мурашко привел данные Минздрава по питанию россиян, согласно которым:
- 60% жителей страны ежедневно едят овощи;
- 40% — крупы;
- 50% — молочные продукты;
- 50% — кондитерские изделия;
- 23% — колбасные изделия;
- 10% — большое количество соленой пищи.
Помимо неправильного питания на здоровье влияют повышенный стресс и малоподвижный образ жизни. В совокупности эти факторы увеличивают риски ожирения, что, в свою очередь, может провоцировать развитие до десяти видов рака, рассказал министр.
Согласно данным исследований, люди с индексом массы тела 30–35 теряют два-четыре года жизни, напомнил Михаил Мурашко. Люди, у которых этот индекс больше 40, теряют до десяти лет.
Борьба с заболеваниями, вызванными в том числе неправильным питанием, создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. «12 лет при средней продолжительности жизни человека в нашей стране — это сверхпотребление медицинских услуг, когда средства системы здравоохранения идут на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить и отложить»,— сказал он.
Выходом, по мнению министра, должно стать формирование правильной поведенческой модели у граждан. К ней нужно сразу предлагать «продуктовую линейку», отметил он. Минздрав уже договорился с Минсельхозом о разработке таких треков, рассказал господин Мурашко.
В каких регионах России питаются хуже всего — в материале «Ъ» «В рационе россиян обнаружены слабые места».