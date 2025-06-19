Глава Минздрава: россияне едят почти в четыре раза больше соли, чем положено

Средний объем потребления соли жителями России в 3,9 раза выше того, который рекомендован диетологами, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сахара, по его словам, россияне потребляют в 2,5 раза больше нужного. Неправильное питание приводит к развитию различных болезней, и в результате среднестатистический гражданин тратит 12 лет своей жизни на борьбу с заболеваниями, которых можно было бы избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» господин Мурашко привел данные Минздрава по питанию россиян, согласно которым:

60% жителей страны ежедневно едят овощи;

40% — крупы;

50% — молочные продукты;

50% — кондитерские изделия;

23% — колбасные изделия;

10% — большое количество соленой пищи.

Помимо неправильного питания на здоровье влияют повышенный стресс и малоподвижный образ жизни. В совокупности эти факторы увеличивают риски ожирения, что, в свою очередь, может провоцировать развитие до десяти видов рака, рассказал министр.

Согласно данным исследований, люди с индексом массы тела 30–35 теряют два-четыре года жизни, напомнил Михаил Мурашко. Люди, у которых этот индекс больше 40, теряют до десяти лет.

Борьба с заболеваниями, вызванными в том числе неправильным питанием, создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. «12 лет при средней продолжительности жизни человека в нашей стране — это сверхпотребление медицинских услуг, когда средства системы здравоохранения идут на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить и отложить»,— сказал он.

Выходом, по мнению министра, должно стать формирование правильной поведенческой модели у граждан. К ней нужно сразу предлагать «продуктовую линейку», отметил он. Минздрав уже договорился с Минсельхозом о разработке таких треков, рассказал господин Мурашко.

В каких регионах России питаются хуже всего — в материале «Ъ» «В рационе россиян обнаружены слабые места».

Виктория Колганова, Санкт-Петербург