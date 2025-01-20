В рационе россиян обнаружены слабые места

За последние 40 лет россияне стали питаться значительно лучше, но в их рационе все еще избыточно много сахара, жира и переработанных продуктов. К таким выводам пришли аналитики проекта «Если быть точным», изучив статистику Росстата. Хуже всего питаются жители Мордовии, Карелии, Ивановской области, Бурятии, Тувы, Забайкальского края и ЕАО. А наиболее сбалансированное питание у жителей Дагестана, Чувашии и Чечни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Газарян, Коммерсантъ Фото: Татьяна Газарян, Коммерсантъ

Проект «Если быть точным» (исследует социальные проблемы на основе открытых данных) представил рейтинг российских регионов по качеству питания. Он основан на статистике из свежего бюллетеня Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», где исследуются данные о тратах россиян на еду. При оценке качества рациона эксперты опирались на «Индекс здорового питания населения России», разработанный в лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Главный критерий исследования — уровень сбалансированности питания. Как и авторы «Индекса», аналитики «Если быть точным» разделили статистические показатели на две группы: индикаторы адекватности продуктового потребления (хлебные продукты, овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, за исключением субпродуктов), а также индикаторы факторов риска (жир и сахар). Потребление групп пищевых продуктов — зерновые, молочные, мясопродукты (исключая колбасы), овощи, фрукты — было рассчитано в г/1000 ккал. А критически значимые факторы риска — общий жир, насыщенные жиры, добавленный сахар, добавленная соль — оценивались в процентах общей энергии рациона. Потребление каждой категории продуктов аналитики оценивали по 10-балльной шкале. Например, если овощи и бахчевые культуры совсем не употребляют в регионе, аналитики ставили 0 баллов, а если употребляли 108 г и более в сутки — 10 баллов.

В итоге исследователи пришли к выводу, что наиболее сбалансированно питаются жители восьми регионов. Причем в лидерах оказались три национальные республики — Дагестан, Чувашия, Чечня. Как утверждается, там потребляют меньше насыщенных и животных жиров по сравнению с другими регионами, но в целом рацион сбалансированный, разнообразный, а мясо потребляется в умеренных количествах, говорит ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Арсений Мартинчик. Также в лидерах жители Севастополя, Самарской области, Санкт-Петербурга и Пермского края. Москва же расположилась на восьмой строчке рейтинга. В столице потребляют фрукты и мясо выше нормы, при этом высок процент жира в дневном рационе — целых 40%.

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Самое нездоровое питание — в Мордовии, где едят шесть килограммов соли в год. Жители Мордовии любят добавлять соль в уже готовую пищу, следует из опроса мордовского отделения Росстата. В регионе также потребляют рекордный по России процент энергии из сахара: 17% при норме в 10%. При этом рацион жителей Мордовии избыточен (3295 килокалорий в сутки в среднем); по этому показателю он в общероссийском рейтинге стоит на втором месте после Кабардино-Балкарии (3452,2 килокалорий).

В Карелии и Ивановской области едят много соли и жира, а в рационах жителей Бурятии, Тувы, Забайкальского края и Еврейской автономной области вдобавок к этому мало фруктов. Несбалансированный рацион был отмечен также в Подмосковье, Смоленской, Орловской, Калужской, Нижегородской, Тамбовской областях. Повышенное потребление соли и жира зафиксировано в Алтайском крае, Амурской, Пензенской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

При этом за 40 лет рацион россиян стал богаче, отмечают аналитики «Если быть точным»: потребление мяса и фруктов выросло, а доля картофеля и хлеба сократилась. Однако среднестатистический житель России потребляет очень много добавленного сахара — целых 13% энергии в рационе при норме ВОЗ в 5%. Потребление соли доходит до 8 г в день при рекомендации ВОЗ не более 5 г. Так, почти четверть респондентов Росстата (23%) «всегда» или «часто» добавляют в уже готовую пищу соль, соленые приправы или соленый соус.

Много в рационе россиян жирных продуктов. В 2023 году доля жиров в общей калорийности питания составляла 40% при рекомендации ВОЗ не больше 30%. Также россияне любят переработанное мясо (колбасы, сосиски, полуфабрикаты): в месяц на человека приходится в среднем одна-две палки колбасы, десять сосисок и семь котлет. В 2023 году более 40% детей и взрослых питались переработанными мясными продуктами ежедневно, отмечают исследователи. «Продукты глубокой переработки, такие как сосиски, колбасы и кондитерские изделия, в изобилии содержат соль, насыщенные жиры и сахар. Эта еда специально сделана так, чтобы быть вкусной, и ее очень легко переесть. Переработанные продукты почти не содержат полезных питательных веществ: вы наедитесь, но получите не так много энергии»,— говорит диетолог Елена Мотова.

А вот полезных продуктов в России потребляют недостаточно, отмечают исследователи. В прошлом году только 14% россиян ежедневно съедали по 400 г и более овощей и фруктов, как рекомендует ВОЗ. Судя по статистике, хуже всех питаются в многодетных семьях. Там в рационе на 30% ниже нормы рыбы, на 27% — овощей, на 22% — молока. Член такой семьи потребляет на 17% меньше килокалорий в сутки, чем в среднем по стране.

Исследователи подсчитали, что самые богатые жители страны едят почти в 2,5 раза больше рыбы и фруктов, чем самые бедные. По словам господина Мартинчика, так было не всегда: в 1990-х из-за высокого потребления жира и сахара питание россиян с высоким доходом было даже хуже, чем у их соотечественников с низким доходом. Но сейчас людям с высоким доходом проще питаться сбалансированно. «Кроме денег на покупку здоровых продуктов вы должны уметь их готовить, и у вас должно быть на это время. Если вы работаете по 14–16 часов в день, у вас не будет времени не только на готовку, но и на прием пищи,— говорит диетолог Елена Мотова.— Нормальное питание требует не только финансовых, но и других ресурсов: времени, мотивации и навыков».

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камила Табеева отмечает: нездоровые пищевые привычки приводят к тому, что человек получает намного больше энергии, чем тратит. Это приводит к набору лишнего веса и развитию сахарного диабета второго типа, а также гипертонии. «В то же время дефицит овощей и фруктов в рационе приводит к тому, что организм не получает необходимые для сохранения здоровья витамины и нутриенты, что также может стать причиной развития заболеваний»,— говорит госпожа Табеева.

Однако на фоне других стран россияне питаются неплохо, отмечают составители рейтинга. Так, по данным проекта Global Diet Quality Project, по качеству питания Россия находится на 16-м месте среди всех 85 стран, по которым есть данные,— примерно на одном уровне с США. В другом рейтинге здорового питания, опубликованном в журнале Nature, Россия занимает 37-е место из 185 стран, рядом с другими странами европейского региона — Хорватией, Италией и Белоруссией.

Наталья Костарнова