В Липецкой области запретили публиковать фото последствий атак БПЛА

Оперативный штаб Липецкой области запретил публиковать информацию о последствиях атак беспилотников и работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Данная мера, как объяснили в правительстве региона, вводится на период проведения специальной военной операции с целью ограничения сведений, которые могут быть использованы «вражескими террористическими организациями».

Согласно сообщению областного правительства в официальном Telegram-канале, в мессенджерах, соцсетях и СМИ нельзя распространять фотографии, видео и текстовые сообщения о работе ПВО, беспилотниках и других средствах, позволяющие определить их тип, места нахождения и запуска, траекторию полета. Также запрещено распространять информацию об объектах, которым был нанесен ущерб. Власти региона подчеркнули, что за несоблюдение запрета грозит «установленная законом ответственность», в том числе штраф 30 тыс. руб. для физлиц и до 300 тыс. руб. для юрлиц.

Аналогичные запреты уже действуют более чем в десяти регионах. Ранее «Ъ» рассказывал, что в большинстве из них штрафы за нарушения на практике не применяются. К началу июня наибольшее количество административных протоколов за публикации сведений о беспилотниках было составлено в Калужской области: в регионе 42 раза привлекли к ответственности местных жителей, СМИ и администраторов и владельцев Telegram-каналов и пабликов во «ВКонтакте».

Сергей Толмачев, Воронеж