БПЛА влетают в копеечку

Как выяснил “Ъ”, власти отдельных регионов стали привлекать к ответственности местных жителей, которые выкладывают в сеть последствия ударов украинских беспилотников (БПЛА). В частности, штрафы уже «прилетают» журналистам и пользователям соцсетей в Калужской и Тульской областях. По подсчетам “Ъ”, число регионов, где за публикацию последствий ударов БПЛА можно получить «административку», достигло 12. На прошлой неделе к ним присоединились Калмыкия и Тверская область. Впрочем, в большинстве субъектов эта норма пока остается «спящей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в правительстве Калужской области, к началу июня управление административно-технического надзора составило и направило в мировые суды 42 протокола о нарушении запрета регионального оперативного штаба на распространение информации о последствиях падения беспилотников (ст. 5.11 регионального закона «Об административных правонарушениях в Калужской области»).

В двух случаях нарушителями стали юридические лица — СМИ, в пяти — местные жители, снимавшие прилеты на видео и распространявшие эти кадры в сети.

Еще три протокола касаются комментариев в соцсетях.

Остальные составлены на администраторов или владельцев Telegram-каналов и пабликов «ВКонтакте», а также авторов персональных страниц.

В правительстве Калужской области не уточнили, какие штрафы были назначены судами в каждом конкретном случае, однако напомнили, что статья предусматривает санкцию от 3 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от субъекта и частоты правонарушения.

Как пояснил “Ъ” заместитель руководителя администрации губернатора Илья Зенов, мониторинг сети проводится совместно с калужским Центром управления регионом.

«Анализируются аккаунты в медиа и соцсетях, выявляются нарушения и готовится информация для управления. Не имеет значения, кто снял и выложил в публичный доступ, потому что последствия ударов — это критически важная информация для организаторов нападения. По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки»,— подчеркнул господин Зенов.

В конце мая на 25 тыс. руб. был оштрафован житель Тульской области, снявший на видео и выложивший в Telegram январскую атаку украинских беспилотников на город Алексин. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе регионального правительства, пока это единичный случай привлечения к административной ответственности за публикацию прилетов. В остальных регионах, где введены аналогичные штрафы, норма пока на практике не применялась.

Напомним, на федеральном уровне публикацию прилетов хотели ограничить после серии резонансных атак на Москву летом 2023 года. Тогда группа сенаторов разработала пакет поправок, устанавливающих ответственность за распространение практически любых сведений военного характера — от данных о дислокации войск до фото траектории полета ракеты ПВО (см. “Ъ” от 17 августа 2023 года). Предполагалось, что блокировать такие сведения будут по требованию Генпрокуратуры во внесудебном порядке. Для нарушителей предусматривалась административная ответственность (штраф для физлиц — до 50 тыс. руб.), а при рецидиве — уголовная (до трех лет лишения свободы).

Однако на рассмотрение Госдумы инициативу тогда так и не внесли. Как сообщал “Ъ”, в администрации президента посчитали важным сохранить «баланс между защитой информации и ее свободой» (см. номер от 12 марта 2024 года). Вместо этого решение вопроса было передано с федерального уровня на региональный. С начала прошлого года административная ответственность за публикацию прилетов стала появляться в отдельных субъектах, страдающих от атак украинских БПЛА. Первыми ее ввели власти Ленинградской и Курской областей, чуть позже — Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской, Волгоградской и Астраханской областей.

По подсчетам “Ъ”, сейчас штрафы предусмотрены для жителей как минимум 12 субъектов. В июне к ним присоединились Калмыкия и Тверская область.

Ответственность вводится по одинаковой схеме: сначала в региональный административный кодекс вносится статья о нарушении решения оперативного штаба, а затем уже сам штаб запрещает гражданам публиковать кадры прилетов.

Размер первого штрафа для физлиц в основном составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Но есть и исключения: например, в Волгоградской области юрлицам может сразу грозить санкция в размере до 1 млн руб.

Интересно, что в Рязанской и Ростовской областях штрафы установлены, однако сам запрет местные власти еще не вводили. «Законодательная рамка создана, но пока обходимся разговорами»,— объяснил “Ъ” источник в рязанском правительстве.

В регионах, где запрет уже действует, но наказание пока ни разу не назначалось, отсутствие штрафов объясняют по-разному. Например, собеседник “Ъ” в органах власти Курской области говорит, что люди относятся к публикациям аккуратно и не допускают распространения фото и видео, по которым можно определить места дислокации военной техники и специальных объектов. В петербургском комитете по безопасности рассказали “Ъ”, что за время запрета прецедентов нарушений не было, так как БПЛА летят в сторону Ленинградской области, где кратно больше промышленных предприятий. А в ивановском правительстве “Ъ” заявили, что применить новую норму на практике пока просто не успели.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”