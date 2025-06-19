Экс-глава госкоммолодежи Башкирии останется под домашним арестом до августа

Бывшему председателю государственного комитета Башкирии по молодежной политике Яне Гайдук продлили домашний арест на два месяца. Такое определение сегодня вынес Кировский районный суд Уфы, сообщил «Ъ-Уфа» Ильмир Шамматов, адвокат обвиняемой.

Яне Гайдук возглавляла ведомство с июня 2021-го по январь 2024 года. По версии следствия, в 2021 году она превысила должностные полномочия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при переоборудовании памятника архитектуры «Дом Костерина» в центре Уфы в молодежное пространство «Йэшлек House». Год назад в ее отношении возбудили уголовное дело. Вину бывшая чиновница не признает.

В июле прошлого года обвиняемая ходатайствовала об отправке на СВО. По словам Ильмира Шамматова, его подзащитная до сих пор надеется на подписание контракта с Минобороны, однако, утверждает он, военный комиссариат отказывает в удовлетворении ее просьбы.

Следующее заседание по делу Яны Гайдук состоится 2 июля в Кировском райсуде.

Идэль Гумеров