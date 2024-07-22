Находящаяся под следствием экс-глава госкоммолодежи Башкирии попросилась на СВО

Находящаяся под домашнем арестом бывшая председатель госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук подала заявление в пункт отбора об отправке в зону СВО. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат экс-чиновницы Ильмир Халиков. По его словам, поправки в действующее законодательство позволяют это сделать на стадии обвинения. Также юрист рассказал, что на посту председателя госкоммолодежи Башкирии госпожа Гайдук «оказывала содействие в организации гуманитарных миссий в зоне СВО» и волонтерской помощи членам семей военнослужащих, за что награждена благодарностью президента России.

«Сейчас, в текущей ситуации, она приняла такое решение в целях сохранения своей репутации и максимального содействия достижению целей специальной военной операции»,— рассказал господин Халиков.

Яне Гайдук, возглавлявшей госкомитет по молодежной политике с июня 2021 года по январь 2024 года, вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при ремонте объекта культурного наследия «Дом Костерина», переданного под молодежное пространство «Йэшлек House». По мнению следствия, ремонт проводился без историко-культурной экспертизы, в нарушение конкурсных процедур. Используя служебное положение, полагает следствие, госпожа Гайдук принудила руководство Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив подписать договор с подрядной организацией, выбранной по ее усмотрению. Кроме того, оплата работ производилась без проверки их результатов, из-за чего виды и объемы выполненных работ не соответствовали отраженным в договоре. Ущерб бюджету Башкирии от таких действий оценивается на сумму свыше 2,6 млн руб.

24 июня Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Советского районного суда Уфы о домашнем аресте Яны Гайдук до 9 августа.

Идэль Гумеров

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