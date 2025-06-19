Лайнер «Князь Владимир» вновь выставят на торги

ООО «Черноморские круизы» планирует провести повторный аукцион по продаже девятипалубного пассажирского лайнера «Князь Владимир». Торги состоятся в третьем квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал теплохода «Князь Владимир» Фото: портал теплохода «Князь Владимир»

В феврале 2025 года судно уже пытались продать на торгах, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость контракта составила 595 млн руб.

В настоящее время приписанный к порту Сочи пассажирский лайнер «Князь Владимир», который вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, стоит в порту Новороссийска. Теплоход планируют вновь выставить на торги, осуществляется подготовка и согласование аукционной документации. Аукцион планируется провести в третьем квартале 2025 года.

Судно «Князь Владимир» было построено в 70-х годах и называлось тогда Roy Star. Росморпорт приобрел теплоход и отремонтировал его. С 2017 года теплоход осуществлял круизное сообщение между Сочи и Крымом, в 2019 году маршрут лайнера продлили до Абхазии. В 2020 году Роспотребнадзор не разрешил судну выйти из порта Сочи, так как у лайнера закончился срок действия санитарного свидетельства. С тех пор круизы не возобновлены. Согласно приказу генерального директора ООО «Черноморские круизы» (оператор судна, принадлежит Росморпорту) от 25 сентября 2023 года №78, пассажирское судно «Князь Владимир» переведено в эксплуатационный резерв. ООО «Черноморские круизы» является убыточным на протяжении последних пяти лет, в 2024 году чистый убыток компании, по данным из системы «СПАРК-Интерфакс», составил 224 млн руб.

По мнению экспертов, лайнер может заинтересовать иностранных инвесторов или российских предпринимателей, которые переоборудуют корабль под плавучую гостиницу или развлекательный центр.

Подробнее — в материале «"Князь Владимир" причалил к торгам».