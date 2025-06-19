Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лайнер «Князь Владимир» вновь выставят на торги

ООО «Черноморские круизы» планирует провести повторный аукцион по продаже девятипалубного пассажирского лайнера «Князь Владимир». Торги состоятся в третьем квартале 2025 года.

Фото: портал теплохода «Князь Владимир»

Фото: портал теплохода «Князь Владимир»

В феврале 2025 года судно уже пытались продать на торгах, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость контракта составила 595 млн руб.

В настоящее время приписанный к порту Сочи пассажирский лайнер «Князь Владимир», который вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, стоит в порту Новороссийска. Теплоход планируют вновь выставить на торги, осуществляется подготовка и согласование аукционной документации. Аукцион планируется провести в третьем квартале 2025 года.

Судно «Князь Владимир» было построено в 70-х годах и называлось тогда Roy Star. Росморпорт приобрел теплоход и отремонтировал его. С 2017 года теплоход осуществлял круизное сообщение между Сочи и Крымом, в 2019 году маршрут лайнера продлили до Абхазии. В 2020 году Роспотребнадзор не разрешил судну выйти из порта Сочи, так как у лайнера закончился срок действия санитарного свидетельства. С тех пор круизы не возобновлены. Согласно приказу генерального директора ООО «Черноморские круизы» (оператор судна, принадлежит Росморпорту) от 25 сентября 2023 года №78, пассажирское судно «Князь Владимир» переведено в эксплуатационный резерв.

ООО «Черноморские круизы» является убыточным на протяжении последних пяти лет, в 2024 году чистый убыток компании, по данным из системы «СПАРК-Интерфакс», составил 224 млн руб.

По мнению экспертов, лайнер может заинтересовать иностранных инвесторов или российских предпринимателей, которые переоборудуют корабль под плавучую гостиницу или развлекательный центр.

Подробнее — в материале «"Князь Владимир" причалил к торгам».

Саркис Айвазян

Новости компаний Все