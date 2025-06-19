«Князь Владимир» причалил к торгам

Повторный аукцион по продаже девятипалубного пассажирского лайнера «Князь Владимир» пройдет в третьем квартале 2025 года, узнал «Ъ-Новороссийск». В феврале торги по продаже судна не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная стоимость контракта была определена в размере 595 млн руб. Эксперты считают, что судно может заинтересовать иностранных инвесторов или российских предпринимателей, которые переоборудуют корабль под плавучую гостиницу или развлекательный центр.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ООО «Черноморские круизы» Фото: портал ООО «Черноморские круизы»

Пассажирский лайнер «Князь Владимир» планируют вновь выставить на торги. Как рассказал «Ъ-Новороссийск» генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, в настоящий момент осуществляется подготовка и согласование аукционной документации. Аукцион планируется провести в третьем квартале 2025 года.

В феврале 2025 года компания впервые объявила о продаже круизного лайнера на открытом аукционе по начальной цене 595 млн руб. Однако на торги не было подано ни одной заявки.

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход длиной 142 метра и шириной 21,9 метра, он вмещает около 800 пассажиров. Судно было построено в 70-х годах и называлось тогда Roy Star. Росморпорт приобрел судно и отремонтировал его. С 2017 года теплоход осуществлял круизное сообщение между Сочи и Крымом, в 2019 году маршрут лайнера продлили до Абхазии. В 2020 году Роспотребнадзор не разрешил судну выйти из порта Сочи, так как у лайнера закончился срок действия санитарного свидетельства. С тех пор круизы не возобновлены. Согласно приказу генерального директора ООО «Черноморские круизы» (оператор судна, принадлежит Росморпорту) от 25 сентября 2023 года №78, пассажирское судно «Князь Владимир» переведено в эксплуатационный резерв. Сейчас приписанный к порту Сочи «Князь Владимир» находится в морском порту Новороссийска. ООО «Черноморские круизы» является убыточным на протяжении последних пяти лет, в 2024 году чистый убыток компании, по данным из системы «СПАРК-Интерфакс», составил 224 млн руб.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, потенциальными покупателями «Князя Владимира» могут выступить инвесторы из туристической или гостиничной сферы, прежде всего в странах с теплым климатом и развитым внутренним туризмом, таких как Турция, Египет, Индия или Вьетнам. «Наиболее вероятный сценарий — это не возобновление круизных рейсов, а переоборудование судна под плавучую гостиницу или развлекательный центр»,— считает эксперт.

Он добавляет, что также нельзя исключать интерес со стороны российских частных инвесторов, особенно в контексте ограниченного флота и дефицита морской инфраструктуры в южных регионах. «Однако проект потребует значительных вложений в ремонт и модернизацию, а также устойчивой бизнес-модели. В наименее благоприятном случае судно может быть продано на металлолом, но это произойдет, если ни один из инвесторов не увидит коммерческого потенциала. Скорее всего, многое будет зависеть от стартовой цены и условий продажи, так как если они будут гибкими, вероятность появления покупателя возрастет»,— резюмировал господин Чернов.

Оценивая техническое состояние судна, руководитель Международного морского бизнес-форума (SIMBF) Алексей Малько рассказал «Ъ-Новороссийск», что оно зависит от многих факторов. «Год постройки, конечно же, важен, но кроме этого важно и то, как проводились ремонты судна, его докование, обслуживание технических средств и конструкций, как экипажи его эксплуатировали и следили за ним, сколько судовладельцы вкладывали в него денежных средств. Состояние судна 1971 года может быть лучше, чем судна, например, 2001 года. Единственно, что, конечно же, "пожилое судно" требует больше внимания и капиталовложений, чем "новострой". В случае "Князя Владимира" я бы скорее говорил о его комфортабельности. Более свежие судна "чистые пассажиры", например, "Астория Гранде" намного привлекательнее для туристов, чем "Князь Владимир"»,— рассказал Алексей Малько.

По данным портала Daily Boats (глобальный рынок лодок), стоимость круизных лайнеров с похожими характеристиками, но более свежей постройки (1998 год и позже) начинается от 3,8 млрд руб.

Алена Воробьева