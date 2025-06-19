ТАСС: Путин уверен, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС

Президент России Владимир Путин считает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто на полях Петербургского международного экономического форума. Господин Субианто, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку вступления Джакарты в БРИКС в короткий срок.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок»,— сказал Прабово Субианто на встрече с российским коллегой (цитата по ТАСС).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В ПМЭФ участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая