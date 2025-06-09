Украинская угроза НАТО
Западные союзники попытаются избежать конфликта с президентом Трампом на саммите в Гааге
США и их европейские союзники завершают подготовку к намеченному на 24–26 июня саммиту НАТО в Гааге, главной задачей которого в этом году станет предотвращение раскола, чреватого выходом из альянса США. Согласившись на словах с требованием довести оборонные расходы стран-союзниц до 5% ВВП, члены НАТО стоят перед второй трудноразрешимой задачей — подтвердить поддержку Украины и при этом избежать конфликта с президентом Трампом, выступающим против помощи Киеву. Вопрос о том, должен ли присутствовать в Гааге главный гость предыдущих саммитов президент Зеленский, остается открытым.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Тревожные настроения западных союзников по поводу будущего НАТО, за переустройство которого взялся Дональд Трамп, в преддверие ежегодного саммита альянса в Гааге попытался развеять канцлер Германии Фридрих Мерц.
Рассказав о своем общении с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, канцлер Мерц на встрече ассоциации предпринимателей в Берлине сообщил, что на заданный им президенту США прямой вопрос, может ли Америка в определенной ситуации принять решение выйти из НАТО, ответ был однозначно отрицательным. «У меня нет никаких сомнений в том, что американское правительство остается приверженным НАТО теперь, когда мы все заявили, что мы сделаем больше для альянса»,— заверил канцлер ФРГ.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО. При этом на прошлой неделе глава Пентагона сделал ряд новых заявлений по поводу будущих отношений с евроатлантическими союзниками. Их главный смысл сводился к тому, что первую скрипку в альянсе должны играть США, определяя его оборонную политику и стратегию безопасности, и перечить Вашингтону не рекомендуется. Пит Хегсет дал понять, что непослушание членов альянса, если оно будет проявлено, обернется против них самих.
По итогам состоявшейся 5 июня встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе Пит Хегсет призвал их привыкать к мысли о том, что «Америка не может защищать всех одновременно и не обязана это делать».
Кроме того, он сообщил о планируемом изменении структуры размещения вооруженных сил США по всему миру, в том числе в целях повышения потенциала сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, то есть за пределами Европы — традиционной зоны ответственности НАТО. По его словам, США не отказываются от помощи государствам альянса в случае возникновения угроз их безопасности, но ждут встречного движения от западных союзников, которые не должны воспринимать помощь как должное.
Уже после встречи в Брюсселе, принимая участие в памятной церемонии по случаю 81-й годовщины десантной операции союзных сил в Нормандии, в интервью телеканалу Fox News Пит Хегсет сделал более примирительное заявление в адрес европейских «друзей». Он выразил удовлетворение тем, что подавляющее большинство членов НАТО после встречи в Брюсселе согласились выполнить требование Вашингтона повысить национальные расходы на оборону до 5% ВВП. «Мы ведем работу с одним или двумя государствами, но почти все сказали, что они в деле»,— сообщил Пит Хегсет.
Завершая работу по устранению главного раздражителя в отношениях с европейскими союзниками — вопроса об их вкладе в обороноспособность альянса, на саммите НАТО в Гааге администрация США ждет от союзников еще одной серьезной уступки — отказа от политики безоговорочной поддержки Украины.
Источником нового раздражения Вашингтона стало несогласованное с администрацией США демонстративное решение Киева нанести удары по российским военным аэродромам накануне второго раунда российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле.
Как сообщает журнал The Atlantic, эта атака «вновь пробудила давнее недовольство президента Трампа Владимиром Зеленским и вызвала новые споры в Белом доме о том, следует ли США оставить Украину».
Как сообщает газета The Washington Post, европейские дипломаты опасаются, что президент Трамп в ходе дискуссий с союзниками в Гааге выступит против обещаний продолжения помощи Украине и попытается заблокировать включение в итоговое заявление критических формулировок в адрес России.
Как уточняет издание Euractiv, любая попытка европейских членов НАТО включить в итоговую декларацию саммита НАТО формулировку о «российской угрозе» может привести к проблемам с администрацией США в связи с сохраняющимися надеждами Вашингтона на дипломатическое урегулирование на Украине.
Одним из вопросов, который будет обсуждаться на саммите в Гааге, станет предложение генсека НАТО Марка Рютте увеличить возможности ПВО альянса на 400%.
Как он заявил в понедельник, 9 июня, альянсу «нужен квантовый скачок в коллективной обороне — должно быть больше сил и возможностей для реализации оборонных планов». По мнению Рютте, помимо тысяч дополнительных бронемашин и танков, миллионов артиллерийских снарядов, НАТО необходимо «удвоение потенциала в сфере логистики, снабжении транспортных возможностей и медицинской поддержки». В связи с этим руководство альянса рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны США.
По информации агентства Reuters, учитывая необходимость сохранить способность к коллективной игре по другим вопросам, организаторы саммита в Гааге ломают голову над трудноразрешимой задачей. Им предстоит попытаться спланировать присутствие на форуме президента Зеленского, тем самым подтвердить преемственность с решениями предыдущих саммитов альянса и при этом не спровоцировать скандал или конфликт, когда на одной переговорной площадке одновременно окажутся Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
«Многие союзники хотят, чтобы Зеленский присутствовал на саммите, но существует гибкость в отношении точного формата, который допустил бы его присутствие»,— сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. По словам источника агентства, компромиссным решением может стать присутствие Зеленского на ужине перед саммитом, но его неучастие в главной встрече. При этом пока на официальном уровне НАТО не подтвердило приглашение Зеленского в Гаагу.
Источники Reuters сообщают, что гаагский саммит пройдет в коротком формате, а в его итоговом заявлении будут отсутствовать упоминания о продолжении помощи Украине.
В свою очередь, как заявил в понедельник, 9 июня, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, намерение НАТО увеличить возможности своей ПВО на 400% — это очередное выкачивание денег налогоплательщиков в странах альянса под видом эфемерной «российской угрозы».
«Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное, как эфемерная угроза»,— отметил Дмитрий Песков.