Украинская угроза НАТО

США и их европейские союзники завершают подготовку к намеченному на 24–26 июня саммиту НАТО в Гааге, главной задачей которого в этом году станет предотвращение раскола, чреватого выходом из альянса США. Согласившись на словах с требованием довести оборонные расходы стран-союзниц до 5% ВВП, члены НАТО стоят перед второй трудноразрешимой задачей — подтвердить поддержку Украины и при этом избежать конфликта с президентом Трампом, выступающим против помощи Киеву. Вопрос о том, должен ли присутствовать в Гааге главный гость предыдущих саммитов президент Зеленский, остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Тревожные настроения западных союзников по поводу будущего НАТО, за переустройство которого взялся Дональд Трамп, в преддверие ежегодного саммита альянса в Гааге попытался развеять канцлер Германии Фридрих Мерц.

Рассказав о своем общении с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, канцлер Мерц на встрече ассоциации предпринимателей в Берлине сообщил, что на заданный им президенту США прямой вопрос, может ли Америка в определенной ситуации принять решение выйти из НАТО, ответ был однозначно отрицательным. «У меня нет никаких сомнений в том, что американское правительство остается приверженным НАТО теперь, когда мы все заявили, что мы сделаем больше для альянса»,— заверил канцлер ФРГ.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО. При этом на прошлой неделе глава Пентагона сделал ряд новых заявлений по поводу будущих отношений с евроатлантическими союзниками. Их главный смысл сводился к тому, что первую скрипку в альянсе должны играть США, определяя его оборонную политику и стратегию безопасности, и перечить Вашингтону не рекомендуется. Пит Хегсет дал понять, что непослушание членов альянса, если оно будет проявлено, обернется против них самих.

По итогам состоявшейся 5 июня встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе Пит Хегсет призвал их привыкать к мысли о том, что «Америка не может защищать всех одновременно и не обязана это делать».

Кроме того, он сообщил о планируемом изменении структуры размещения вооруженных сил США по всему миру, в том числе в целях повышения потенциала сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, то есть за пределами Европы — традиционной зоны ответственности НАТО. По его словам, США не отказываются от помощи государствам альянса в случае возникновения угроз их безопасности, но ждут встречного движения от западных союзников, которые не должны воспринимать помощь как должное.

Уже после встречи в Брюсселе, принимая участие в памятной церемонии по случаю 81-й годовщины десантной операции союзных сил в Нормандии, в интервью телеканалу Fox News Пит Хегсет сделал более примирительное заявление в адрес европейских «друзей». Он выразил удовлетворение тем, что подавляющее большинство членов НАТО после встречи в Брюсселе согласились выполнить требование Вашингтона повысить национальные расходы на оборону до 5% ВВП. «Мы ведем работу с одним или двумя государствами, но почти все сказали, что они в деле»,— сообщил Пит Хегсет.

Завершая работу по устранению главного раздражителя в отношениях с европейскими союзниками — вопроса об их вкладе в обороноспособность альянса, на саммите НАТО в Гааге администрация США ждет от союзников еще одной серьезной уступки — отказа от политики безоговорочной поддержки Украины.

Источником нового раздражения Вашингтона стало несогласованное с администрацией США демонстративное решение Киева нанести удары по российским военным аэродромам накануне второго раунда российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле.

Как сообщает журнал The Atlantic, эта атака «вновь пробудила давнее недовольство президента Трампа Владимиром Зеленским и вызвала новые споры в Белом доме о том, следует ли США оставить Украину».

Как сообщает газета The Washington Post, европейские дипломаты опасаются, что президент Трамп в ходе дискуссий с союзниками в Гааге выступит против обещаний продолжения помощи Украине и попытается заблокировать включение в итоговое заявление критических формулировок в адрес России.

Как уточняет издание Euractiv, любая попытка европейских членов НАТО включить в итоговую декларацию саммита НАТО формулировку о «российской угрозе» может привести к проблемам с администрацией США в связи с сохраняющимися надеждами Вашингтона на дипломатическое урегулирование на Украине.

Одним из вопросов, который будет обсуждаться на саммите в Гааге, станет предложение генсека НАТО Марка Рютте увеличить возможности ПВО альянса на 400%.

Как он заявил в понедельник, 9 июня, альянсу «нужен квантовый скачок в коллективной обороне — должно быть больше сил и возможностей для реализации оборонных планов». По мнению Рютте, помимо тысяч дополнительных бронемашин и танков, миллионов артиллерийских снарядов, НАТО необходимо «удвоение потенциала в сфере логистики, снабжении транспортных возможностей и медицинской поддержки». В связи с этим руководство альянса рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны США.

По информации агентства Reuters, учитывая необходимость сохранить способность к коллективной игре по другим вопросам, организаторы саммита в Гааге ломают голову над трудноразрешимой задачей. Им предстоит попытаться спланировать присутствие на форуме президента Зеленского, тем самым подтвердить преемственность с решениями предыдущих саммитов альянса и при этом не спровоцировать скандал или конфликт, когда на одной переговорной площадке одновременно окажутся Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

«Многие союзники хотят, чтобы Зеленский присутствовал на саммите, но существует гибкость в отношении точного формата, который допустил бы его присутствие»,— сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. По словам источника агентства, компромиссным решением может стать присутствие Зеленского на ужине перед саммитом, но его неучастие в главной встрече. При этом пока на официальном уровне НАТО не подтвердило приглашение Зеленского в Гаагу.

Источники Reuters сообщают, что гаагский саммит пройдет в коротком формате, а в его итоговом заявлении будут отсутствовать упоминания о продолжении помощи Украине.

В свою очередь, как заявил в понедельник, 9 июня, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, намерение НАТО увеличить возможности своей ПВО на 400% — это очередное выкачивание денег налогоплательщиков в странах альянса под видом эфемерной «российской угрозы».

«Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное, как эфемерная угроза»,— отметил Дмитрий Песков.

Сергей Строкань