Депутат Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью»

Зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что принципы работы Telegram вызывают беспокойство у российских властей. Парламентарий полагает, что декларируемая нейтральность мессенджера открывает возможности для недобросовестных манипуляций.

«Платформа декларирует определенную нейтральность... (которая) дает определенное пространство для фейков и манипуляций»,— сказал депутат на сессии ПМЭФ (цитата по ТАСС). Он добавил, что Telegram — это «сущность, которая беспокоит государство» (приводит цитату РБК).

Господин Горелкин напомнил, что мессенджер не соблюдает российский закон «о приземлении» и не открывает представительство в РФ. Однако, как следует из его слов, российские власти хотят воздействовать на проект Павла Дурова не запретительными мерами, а с помощью «творческой схемы».

«Попробовать все-таки навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера,— пояснил Антон Горелкин.— Проект может залететь».

В начале месяца депутат Горелкин обещал, что Telegram в России не будут блокировать после запуска национального мессенджера.