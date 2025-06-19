Песков: экономическому блоку правительства удается развивать Россию

Волатильность темпов экономики «будет всегда», но ее качество улучшается, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, экономическому блоку правительства удается развивать Россию, несмотря на большой объем задач.

«Мы будем замедляться, мы будем ускоряться, но то, что мы идем по поступательной,— это однозначно,— сказал представитель Кремля в интервью «Известиям» на ПМЭФ (цитата по «РИА Новости»). — То, что улучшается качество нашей экономики,— это прямой результат работы того самого экономического блока».

Президент Владимир Путин говорил, что в последние два года российская экономика росла опережающими темпами. По результатам пяти месяцев 2025 года аналитики фиксируют стабилизацию внутригодовой динамики роста российской экономики на фоне отсутствия признаков близкой рецессии. По новой оценке ИНП РАН, ВВП РФ в этом году может вырасти на 2,1%.

Подробности — в материале «Ъ» «ВВП включил режим стабилизации».