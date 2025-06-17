ВВП включил режим стабилизации
Экономика России движется на малых скоростях
По результатам пяти месяцев 2025 года аналитики фиксируют стабилизацию внутригодовой динамики роста российской экономики на фоне отсутствия признаков близкой рецессии. По новой оценке ИНП РАН, ВВП РФ в этом году может увеличиться на 2,1%.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) в своем новом обзоре фиксируют рост российской экономики в апреле относительно марта на уровне 0,5% (с учетом сезонного и календарного факторов, см. график). Отметим, что ранее Минэкономики, применяя собственный подход к снятию календарных и сезонных статистических эффектов, оценило прирост ВВП в апреле вдвое выше — в 1%.
В ИНП РАН говорят о возобновлении экономического роста (с устраненной сезонностью) в апреле «после сокращения расчетного месячного значения ВВП на протяжении января—марта 2025 года».
Это, впрочем, не помешало аналитикам института ухудшить свой прогноз роста показателя в 2025 году на 0,4 процентного пункта — до 2,1% (что связано в том числе с недавним изменением Росстатом оценки ВВП за первый квартал).
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечают что «высокочастотные данные об экономической динамике в апреле указывают, что в российской экономике возникли, по крайней мере, временные признаки улучшения ситуации». Однако это улучшение носит локальный характер. На стороне производства его обеспечила нефтянка и розничная торговля, на стороне спроса — потребительская активность.
Из позитивного в ЦМАКП фиксируют сохранение в апреле роста реальных располагаемых доходов населения, стабилизацию потребительских расходов, остановку спада в гражданской промышленности, устойчивое нахождение годовой инфляции ниже уровня в 10%. К негативным факторам аналитики отнесли то, что «оживление» в гражданской промышленности пока фиксируется лишь в нефтянке, предложение инвестиционных товаров в целом снижается, а в финансовой сфере наблюдается кредитное сжатие (особенно на рынке потребительского кредитования). На фоне наличия признаков как ухудшения, так и улучшения ситуации в экономике измеряемый ЦМАКП индекс вероятности вхождения экономики России в рецессию далек от критических значений.
Опережающий индикатор Банка России — мониторинг финансовых потоков — показывает, что в мае их входящий объем снизился относительно среднего уровня первого квартала на 1,8% (после роста на 3,5% в апреле).
Без учета добычи, производства нефтепродуктов и сектора госуправления поступления упали на 0,9% (плюс 4,4% в апреле) во всех укрупненных группах отраслей. «Оценку экономической активности в мае может "зашумлять" большое количество выходных и праздничных дней, которое сильно варьируется от года к году, затрудняя сезонное сглаживание данных за этот месяц. Более точные выводы можно будет сделать по итогам анализа июньских платежей»,— уточняют в Банке России.