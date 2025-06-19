Песков раскрыл детали повестки третьего раунда переговоров с Украиной

На третьем раунде прямых переговоров России с Украиной будут обсуждаться меморандумы сторон с условиями прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского экономического форума. По его словам, предметом обсуждений также станет продолжение гуманитарных обменов.

По итогам второго раунда переговоров, проведенных делегациями двух стран в Стамбуле 2 июня, была согласована передача Украине 6 тыс. тел военнослужащих и масштабный обмен пленными. В Кремле говорили, что дата следующего раунда переговоров Москвы и Киева пока не согласована. 14 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Он подтвердил исполнение договоренностей, достигнутых сторонами конфликта в рамках второго раунда.

В меморандуме России по урегулированию на Украине, который был передан украинской делегации 2 июня, предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских санкций, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Как прошел второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Анастасия Домбицкая