Владимир Путин заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Глава Соединенных Штатов принял информацию к сведению, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. «Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет», — сказал господин Ушаков.

14 июня Минобороны России сообщило о возвращении из плена еще одной группы российских военнослужащих. Взамен Украине передали группу военнопленных ВСУ. Ранее с 9 по 12 июня состоялось еще три этапа обменов пленными между странами.

Степан Мельчаков