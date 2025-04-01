Что такое Оттавская конвенция

1 апреля правительство Финляндии объявило о подготовке к выходу страны из Оттавской конвенции, запрещающей применение и производство противопехотных мин. В марте с подобной инициативой выступили Латвия, Литва, Эстония и Польша, мотивировав решение ухудшением безопасности в Европе и военными угрозами странам, которые граничат с РФ. Положения и участники Оттавской конвенции — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Эксуорти подписывает Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, Оттава (декабрь 1997 года)

Фото: DAVE CHAN / AFP Бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Эксуорти подписывает Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, Оттава (декабрь 1997 года)

Фото: DAVE CHAN / AFP

В октябре 1996 года по инициативе правительства Канады была собрана международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. В декабре 1997 года в Оттаве представителями 122 стран была подписана Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Вступила в силу 1 марта 1999 года.

В преамбуле текста конвенции говорится о решимости стран-участников «положить конец страданиям и несчастьям, вызываемым противопехотными минами, которые каждую неделю убивают и калечат сотни людей…, препятствуют экономическому развитию и восстановлению, затрудняют репатриацию беженцев… и порождают другие тяжелые последствия в течение многих лет после их установки».

Каждое государство—участник конвенции обязалось никогда и ни при каких обстоятельствах:

не применять противопехотные мины;

не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины;

не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции.

Текст договора включает описание мер проверки выполнения его положений, включая ежегодную передачу ООН отчетов о разминировании минных полей, уничтожении запасов мин, а также информацию обо всех заминированных противопехотными минами районах.

Сегодня участниками Оттавской конвенции являются 165 стран. 94 из них полностью уничтожили запасы противопехотных мин. Последними к конвенции присоединились Маршалловы Острова (2025), Шри-Ланка (2017), Государство Палестина (2017), Оман (2014), Польша (2012) и Финляндия (2012).

33 страны отказались подписать Конвенцию, в их числе три постоянных члена Совбеза ООН — Китай, Россия и США, а также Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и др.

Несмотря на то, что США не ратифицировали договор, в 2014 году президент Барак Обама принял решение отказаться от использования противопехотных мин, за исключением тех, которые требуются для обеспечения безопасности Южной Кореи. В 2020 году его преемник Дональд Трамп снял введенный запрет.

По данным отчета Landmine Monitor, в 2023 году более 5700 человек были ранены и убиты минами, оставшимися после войн, больше всего жертв (1003) было зарегистрировано в Мьянме, 84% пострадавших приходится на гражданское население, из них более трети составляют дети. Ранее на протяжении нескольких лет лидером по числу жертв был Афганистан.