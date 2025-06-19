Зарубежные СМИ: Может ли акт GENIUS повлиять на криптоактивы президента США?

«Америка скоро станет мировым лидером в сфере криптовалют», — так Дональд Трамп прокомментировал закон о государственном регулировании стейблкойнов, который Сенат одобрил 17 июня. Речь идет о так называемом GENIUS act — он обязывает эмитентов полностью обеспечивать токены резервами в долларах и облигациях госдолга США, а также публиковать данные о резервах и проходить аудит. Прежде всего мера коснется USDT и USDC. Президент США надеется, что Палата представителей примет документ как можно скорее и без внесения поправок. В свою очередь американский министр финансов Скотт Бессент рассчитывает, что закон создаст устойчивый спрос на стейблкойны со стороны частного сектора. По его словам, благодаря акту GENIUS к 2030-му объем этого рынка вырастет до $3,7 трлн. Но СМИ указывают на то, что Трамп просто хочет увеличить прибыль от своих криптовалютных активов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Акт GENIUS может стать первым законом о регулировании крипторынка, принятым при новой администрации президента США Дональда Трампа. Он гарантирует сохранность средств потребителей и откроет доступ к стейблкойнам финансовым компаниям по всему миру, рассказали ABC News сторонники этого решения. Также СМИ добавляет, что акт GENIUS поможет сдержать рост американского госдолга и сократить расходы на его обслуживание как раз за счет создания обязательного резерва в краткосрочных казначейских облигациях.

Сейчас размер госдолга США составляет примерно $37 трлн — больше 120% от ВВП. За последние 25 лет этот показатель увеличился в 6,5 раз. Associated Press утверждает, что из-за повышенного спроса на эти ценные бумаги размер госдолга только возрастет, а проблема так и не будет решена. Опрошенные информагентством эксперты также отмечают конфликт интересов, ведь всего три месяца назад при поддержке семьи Трампа был выпущен стейблкойн USD1 — таким образом, президент США просто получит больше прибыли. При этом акт GENIUS запрещает выпускать стейблкойны всем действующим госслужащим.

В Белом доме уже заявили, что никаких нарушений здесь нет, так как криптовалютными активами управляет не сам Трамп, а его сыновья. При этом сам президент США 18 июня раскрыл, что только в 2024-м он заработал на продаже токенов около $57 млн. Reuters напоминает, что в прошлом году на поддержку прокрипто-кандидатов на выборах в Конгресс было потрачено примерно $120 млн.

Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.