МИД РФ: Россия выйдет из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве

В министерстве иностранных дел России сообщили о намерении Москвы выйти из межправительственного соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. В МИД РФ считают, что соглашение «утратило смысл и практическое значение».

Соглашение между правительствами России и Германии, «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства», указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ сообщили о том, что Россия уже начала осуществлять внутригосударственные процедуры для выхода и договора.

Межправительственное соглашение между РФ и ФРГ о военно-техническом сотрудничестве было подписано 14 июня 1996 года в Москве. Оно было заключено на пять лет с автоматическим продлением на очередные три года до уведомления одной из сторон о желании прекратить его действие.

На встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает ФРГ «не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, даже как соучастника боевых действий». При этом он отметил, что Россия открыта к переговорам с Германией, если немецкий канцлер Фридрих Мерц захочет возобновить контакты.

Анастасия Домбицкая