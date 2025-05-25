Равнение на зарплату

В июне Роструд впервые представит серию рейтингов вузов и колледжей с точки зрения успешности трудоустройства их выпускников, следует из принятого правительством постановления. Данные для рейтинга — о медианной зарплате и о занятости на втором году после выпуска — служба будет получать от Соцфонда. Таким образом, новый ранжированный перечень образовательных организаций обещает быть довольно объективным и, как полагают чиновники и эксперты, сможет помочь абитуриентам лучше понимать свои перспективы на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разработка Минтруда должна позволить будущим студентам колледжей и вузов прикинуть свои карьерные перспективы еще при принятии решения о поступлении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Разработка Минтруда должна позволить будущим студентам колледжей и вузов прикинуть свои карьерные перспективы еще при принятии решения о поступлении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Принятое правительством постановление «О формировании и публикации национальных рейтингов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций» регламентирует появление в РФ системы оценки качества образования с точки зрения трудоустройства выпускников. Автором документа выступил Минтруд, составление таких рейтингов предусмотрено нацпроектом «Кадры».

Новшество будет представлять собой балльную систему оценки колледжей и вузов по различным направлениям. В общей сложности с ее помощью будут рейтинговать почти 5 тыс. федеральных и региональных образовательных организаций.

Рейтинги вузов будут формироваться по областям подготовки специалистов: от математических и естественных наук до искусства и культуры. Как отмечают в пресс-службе Минтруда, если в образовательной организации ведется подготовка сразу по нескольким направлениям, то она будет отражена в нескольких блоках рейтинга. «Таким образом, одно учебное заведение может иметь разные позиции в рейтинге по разным направлениям подготовки»,— поясняют в министерстве.

Колледжи будут рейтинговаться по группам. Они, в частности, будут составлены с учетом 24 приоритетных отраслей, для которых ведется подготовка в рамках проекта «Профессионалитет», включая атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную, фармацевтическую и химическую отрасли, IT, искусство и креативные индустрии, медицину, машиностроение, металлургию, педагогику, сельское хозяйство. Также будут образованы пять ведомственных групп колледжей.

Два основных показателя трудовой деятельности выпускников, которые планируется учитывать в рейтингах,— это размер среднемесячной медианной зарплаты и доля трудоустроившихся на второй после окончания учебного заведения год.

Эту информацию оператор рейтинга Роструд будет получать от Социального фонда. Методологию, описывающую определение места в рейтинге, Минтруд планирует представить позднее. Публиковать результаты планируется ежегодно. В текущем году — в июне, далее — в апреле.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев отмечает, что новый инструмент оценки деятельности образовательных организаций по качеству трудоустройства является частью усилий ведомства по выстраиванию гибкой и эффективной системы подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда.

«Исходим из того, что поступать в университет нужно осознанно, заранее планируя свою дальнейшую профессиональную траекторию»,— говорит замминистра. При этом он отмечает, что рейтинг направлен исключительно на оценку качества трудоустройства и не может подменять собой комплексную оценку эффективности деятельности вузов: «Ведь помимо образовательной деятельности университеты проводят востребованные научные исследования и играют важную роль в региональном развитии».

По словам главы института исследований экономики «Яков и партнеры» Елены Кузнецовой, появление рейтингов — важный шаг в части предоставления абитуриентам и их родителям достоверной информации о перспективах после обучения в том или ином вузе.

«Если мы опираемся на объективные данные о трудовых траекториях выпускников, мы нивелируем влияние рекламы, моды и так далее. В результате, например, может возрасти приток студентов в хорошие региональные вузы с налаженными связями с работодателями»,— отмечает эксперт.

«Высшее образование получают для того, чтобы иметь от него отдачу, и объективная оценка того, от какой программы эта отдача на рынке труда выше, будет очень полезной. Поэтому национальные рейтинги станут важным инструментом для развития системы образования, а также рынка труда»,— говорит проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин.

Анастасия Мануйлова