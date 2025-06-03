МГУ возглавил список лучших российских вузов по версии RAEX

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1-е место в ежегодном рейтинге 100 лучших вузов России от RAEX. Учебное заведение также одержало победу по 13 предметным областям.

Оценка вузов производилась по трем ключевым параметрам: качество образования, востребованность выпускников у работодателей и научно-исследовательская деятельность. МГУ уступил конкурентам только по востребованности выпускников, заняв третье место по этому параметру: первое отошло МГТУ им. Н.Э.Баумана, второе - РАНХиГС.

Из данных RAEX следует, что МГУ занимает лидирующую позицию по указанным параметрам во всех публикуемых рейтингах естественно-научных дисциплин: в физике, химии, географии и биологии. Университет также признан лучшим по направлениям: математика, филология, журналистика, лингвистика и иностранные языки, история и археология, педагогика, право, науки об экологии, биотехнологии и биоинженерия, политология и международные отношения.

2-е место в общем рейтинге занял МГТУ им. Н.Э. Баумана. 3-е место — Московский физико-технический институт.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. Это единственный российский образовательный рейтинг, прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Степан Мельчаков